Nisu samo ozloglašeni JZO i njegov komandant Marko Kričak, kojeg se i ostali policajci plaše. „Vreme“ u novom broju istražuje ko sve i kako bije narod. I gde će im duša

Sada su već stotine privedenih i desetine strašno premlaćenih. U jezovitu sliku policijske reakcije na građanske proteste uklopila su se i scene iz garaže Vlade Srbije, gde je Marko Kričak, prvi čovek Jedinice za obezbeđenje, tukao i pretio silovanjem studentkinji.

„Vreme“ je za to našlo više svedoka i razgovaralo sa njima. „Kad se pojavi Kričak, ovi drugi policajci ne smeju da šušnu, oni se plaše njega, zamislite kako je onda nama“, priča jedan od privedenih koji je imao bliske susrete sa Kričkom.

Ali, ne radi se samo o ovoj zloglasnoj jedinici. U novom broju, koji je na kioscima od ovog četvrtka (21. avgust) u više tekstova istražujemo ko bije, kako i zašto.

Ko najviše mlati

Brojni snimci i fotografi je pokazuju da policija stoji na strani batinaša koje je režim izveo i do sada nije bilo slučaja da je neko od njih priveden zbog nasilja ili to nije bilo saopšteno. Kao što nije bilo primera da je neki policajac suspendovan.

„Na ulici, kako sam video, najviše su prisutni pripadnici Policijske brigade, tu je i saobraćajna policija, kao i Žandarmerija koja najviše bije“, kaže nam bivši policajac Dušan Stanković, sada doktorant kriminologije.

„Oni u civilu su ili iz kriminalistike ili opet iz Odeljenja opšte nadležnosti. Ima tu pojedinaca iz Jedinice za obezbeđivanje ličnosti i objekata (JZO)“, dodaje on.

Moral se isključi

Iako su kod policajaca tu i tamo zabeleženi oklevanje, pa čak i suze, deluje da ima više nego dovoljno onih koji su spremni da lome kosti.

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, psiholog Zoran Pavlović kaže da je to dobro pripremljeno – unapred se krivi žrtva. To su neki „blokaderi“ koji žele zlo državi, pa i nije šteta batinati.

„Kako (policajci) dođu kući svojoj deci doslovce umazani krvlju nečije tuđe dece koju su neki sat pre toga prebijali na ulici? Ako ih već ne brinu zakonske ili socijalne sankcije za takva dela (jer znaju da ih neće biti), trebalo bi da ih ‘žulja’ moral, ali i on se, kako to psihologija pokazuje, može staviti po strani“, kaže Pavlović za „Vreme“.

Iako više sagovornika „Vremena“ navodi da policajci u privatnim razgovorima često kažu da se ne slažu sa takvim postupanjem i da bi sutra otišli iz policije, onih koji bi se usprotivili nema mnogo. Ili barem za njih još ne znamo.

