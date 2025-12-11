Intervju: Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštva

11.decembar 2025. Nedim Sejdinović

Zbog pretnji tužiocima ide se u zatvor

Potpuno mi je nejasno šta zaista znače floskule koje pojedinci koriste o otuđenju, odvajanju i ugrožavanju države od javnih tužilaca. Simptomatično mi je da su se one pojavile kada su nadležna javna tužilaštva, postupajući po zakonima, otpočela postupanje po službenoj dužnosti u vezi sa krivičnim postupcima u koje su uključeni i visoki predstavnici izvršne vlasti. Podsetiću da je vlada više puta proklamovala borbu protiv korupcije kao jedan od najbitnijih ciljeva svog rada

Politički život i smrt u Srbiji

11.decembar 2025. Jelena Jorgačević

Kada će izbori, ali stvarno

Šta se režim nada da će dobiti čekanjem? Jesu li te nade opravdane? Šta pobunjeno društvo – studenti, građani, opozicione partije – može da učini da natera Vučića da što pre raspiše vanredne parlamentarne izbore? Koje su lekcije iz Mionice, Negotina i Sečnja? Da li išta više znamo

BIA: Izbor za superlojalistu

11.decembar 2025. Jelena Zorić

Ljudi sa crvenim đonovima

Ko god je na rukovodećim pozicijama u Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) do skoro bio ili se sprema da ih preuzme – dobro je za vlast, loše je za narod. Time su otklonjene sve dileme oko toga šta znači to što je umesto “druga Marka” šef operative u BIA postao “drug Nidža”

Savršena energetska oluja

11.decembar 2025. Radmilo Marković

Nepodnošljiva lakoća neodgovornosti

Krajem 2025. godine, zahvaljujući potpunoj nezainteresovanosti vlasti da rešava probleme, Srbija se našla u trostrukom energetskom problemu – nije poznato kako će se rešiti saga sa Naftnom industrijom Srbije, nije poznato odakle će Srbija ubuduće kupovati gas, a ni Elektroprivredi Srbije ne piše se dobro

Kako je Šapić potopio Beograd

11.decembar 2025. Danilo Savić

Glavni grad u kružnom toku

Završeni su radovi na izgradnji kružnih tokova na Trgu Republike i Trgu Nikole Pašića. Prema podacima opozicionih odbornika, koštali su građane nešto više od 10 miliona evra. Za izgradnju nije raspisana javna nabavka, već je tretirana kao tekuće održavanje, a radove je izvodilo Gradsko preduzeće “Beograd put”, koje je prošlu godinu završilo sa gubitkom od 4,6 miliona evra. Samo nekoliko nedelja nakon njihovog završetka, stvorio se krater kod Terazija