Uprava Pete gimnazije traži da deca koja žele da dobiju novogodišnji vaučer od države odaju odatke svojih roditelja

Da bi deca iz Pete gimnazije dobila vaučer od države moraju da prilože posebnu roditeljsku saglasnost, koje uključuje i obavezno navođenje JMBG oba roditelja.

„Zbog toga je velikom broju učenika uskraćeno pravo koje im po odluci Grada Beograda pripada“, navode nastavnici škole. „Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je škola preuzela vaučere na osnovu ukupnog broja učenika, a potom deo učenika isključila iz distribucije zbog odbijanja roditelja da uz pisanu saglasnost navedu i svoj JMBG, što otvara sumnju da deo preuzetih vaučera s namerom nije podeljen.“

Nastavnici ukazuju da je takvo postupanje u direktnoj je suprotnosti sa odgovorom Sekretarijata za obrazovanje, koji je obavestilo roditelje da je „distribucija vaučera školama sprovedena u skladu s brojem dece prijavljenim i potvrđenim od strane nadležnih u školi“. Dodaju da se svi relevantni podaci o učenicima i roditeljima već nalaze u ES Dnevniku, zbog čega ne postoji zakonski osnov za dodatno prikupljanje osetljivih podataka, niti za uslovljavanje ostvarivanja prava učenika na vaučer.

Imajući u vidu kontekst ranijih događaja u školi, nastavnici opravdano izražavaju sumnju da ovakvo selektivno i restriktivno postupanje može predstavljati vid pritiska ili svojevrsne odmazde prema učenicima koji su prethodno javno zahtevali smenu v. d. direktora Danke Nešović.

Nastavnici zahtevaju da Sekretarijat za obrazovanje hitno naloži školi da bez dodatnih i nezakonitih uslova izvrši podelu vaučera svim učenicima Pete beogradske gimnazije, ispita zakonitost postupanja v. d. direktora škole, uključujući i broj preuzetih i podeljenih vaučera, kao i da o preduzetim merama, bez odlaganja, obavesti nastavnike i roditelje.

