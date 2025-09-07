Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević govori za „Vreme“ da li je smenjen sa ove pozicije ili je sam tražio da ide u penziju, kako tvrdi Ivica Dačić

„Istina je da sam smenjen sa mesta komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i da idem u penziju, ali to mi je to u petak saopšteno usmenim putem, nikakvo rešenje nisam dobio“, izjavio je za „Vreme“ pukovnik Spasoje Vulević.

On je rekao da je obrazloženje o njegovoj smeni, koje je dao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, nebulozno i da ne odgovara činjenicama, ali i potvrdio pisanje „Vremena“ da je to naređeno po nalogu Aleksandra Vučića, jer nije hteo da dozvoli zloupotrebu SAJ.

Ne račuvaju na njega

Vulević je agenciji Beta kazao da je u četvrtak, 4. septembra, doneta nova sistematizacija radnih mesta i da mu je u petak saopšteno da se na njega kao komandanta više ne računa, jer nije pod kontrolom Aleksandra Vučića.

Po Pravilniku MUP, u penziju se ide sa navršenih 55 godina života, iznimno za pripadnike specijalnih jedinica sa 53. Vulević bi po zakonu trebalo da da se penzioniše 21. marta 2026. godine

„Ja jesam prošle godine podneo zahtev, ali nisam do sada dobio to rešenje. Zašto, ne znam, kao što ni sada ne znam zašto mi ga nisu uručili. Uvek sam poštovao propise i pravilnike, a na čelu SAJ sam 20 godina. I nikad nisam dozvolio zloupotrebu jedinice, da radi mimo zakonskih okvira i pravila. I niko to nije osporio. Ponudili su mi u petak mesto savetnika ministra, odbio sam. Tako da Dačićevo saopštenje ne pije vodu“, govori on.

U četvrtak, 4. septembra, je na sednici Vlade, ispod žita, tajno, doneta nova sistematizacija. Čim ona počne da primenjuje, biće neophodno da se urade i nova rešenja za sve pripadnike u Direkciji policije. Prvo za načelnike Policijskih uprava, kojih ima 27, a zatim za zaposlene u upravama u sedištu MUP-a, kojih ima ih petnaestak, pa za samostalne jedinice. I potom se donose odluke po dubini linija rada.

Kako je „Vreme“ pisalo još u januaru, pozivajući se na izvore iz te jedinice, a ispostavilo se da je istina, Vulević je tada odbio da se SAJ angažuje na suzbijanju protesta, sa obrazloženjem da im to nije propisima predviđena obaveza.

Vulević je potvrdio da su mu ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević usmeno saopštili da na njega ne računaju, jer predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne želi da ima oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom, i da zbog toga više ne može da bude komandant.

Novi komandant i vojna parada

Novi komandant SAJ nije imenovan i ne zna se ko će da bude. Izvori „Vremena“ tvrde da će, ako bude doveden neko sa strane, nastati problem u jedinici, koja ima tradiciju da joj na čelu bude neko iz njenih redova.

Smena Vulevića, čoveka koji je prošao sve stepenice u policijskoj karijeri, a baš uoči Vučićeve najave da će započeti veću represiju protiv učesnika protesta, indikativna je. Vučiću očigledno nedostaje ljudi, pa mora da angažuje elitnu policijsku jedinicu za ono za šta nije namenjena. Nameće se pitanje – da li će oni pristati na to?

Postoji i druga stvar. Vučić priprema „grandioznu“ vojnu paradu, ali mu nedostaje ljudstva pa želi da angažuje sve potencijale SAJ. Ipak, iz ove jedinice su to odbili jer dežuraju 24 sata dnevno u svim kapacitetima.