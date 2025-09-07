Dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević razrešen je dužnosti i od ponedeljka formalno odlazi u penziju, prenosi N1 i saznaje kako je njegovo razrešenje došlo posle zahteva predsednika Srbije Aleksandra Vučića

Do smene dolazi nakon što je Vulević odbijao da transformiše SAJ u pretorijansku gardu vlasti, što je u političkom vrhu doživljeno kao neposlušnost, pisalo je „Vreme“.

Njegov autoritet unutar policije postao je smetnja upravo zbog toga što nije želeo da se jedinica koristi u akcijama protiv građana. Na odlazak Spasoja Vulevića iz službe gleda se ne samo kao na kraj jedne epohe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, već i kao na politički signal – da u vrhu policije više nema mesta za one koji nisu spremni da stave jedinicu u funkciju represije nad građanima.

Hajka

Vulević je bio na čelu SAJ-a gotovo dve decenije, a u MUP-u od 1993. godine. Prvi je srpski policajac koji je završio prestižnu FBI akademiju, a tokom njegove komande SAJ je ostao upadljivo čist od afera, sa profesionalno obučenim i disciplinovanim pripadnicima“.

Ipak, hajka protiv njega krenula je na prelazu iz 2024. u 2025.

Sve je počelo pisanjem opskurnog tabloida „Srpski telegraf“ koji je na naslovnoj strani objavio kako „general policije radi Vučiću o glavi“ i kako „visokopozicionirani funkcioner MUP-a Srbije, u sprezi sa zapadnim službama već duže vreme šuruje sa opozicijom. Tu su pomenuti i neki ljudi iz vlasti sa kojima general „radi na rušenju Vučića“.

„On se oseća toliko moćno i zaštićeno, da je uveren da niko ne može da mu ugrozi poziciju. Svojim bliskim saradnicima se hvali da ima jake veze u zemlji i inostranstvu, da je nedodirljiv“, objasnio je, a kako drugačije, nego neimenovani sagovornik tog režimskog glasila.

Sve to je „garnirano“ i Vučićevom izjavom na televiziji Prva da se ne plaši ni onih generala u policiji koji su likvidirali vođe zemunskog kriminalnog klana Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića, a koji se „tajno sastaju“ sa Draganom Bjelogrlićem „i misle da ih se ja plašim“. „Grdno se varaju“, poentirao je predsednik Srbije.

Ko je Spasoje Vulević?

Rođen je 1971. godine u Peći, gde mu je otac bio policijski inspektor, pisalo je „Vreme“.

Završio je Vojnu gimnaziju u Beogradu, a potom i Vojnu akademiju i od 1993. godine radi u policiji. Zanimljivo je da je posle Akademije otišao, svojom voljom, na kurs za policajca u Sremskoj Kamenici, da bi sagledao i taj aspekt posla, na čemu mu mnogi odaju priznanje.

Karijeru provodi u SAJ-u, na čijem čelu je skoro 20 godina, od 2005. Menjale su se vlasti, ali nikom od ministara nije palo na pamet da dira u strukturu SAJ-a, najelitnije jedinice, pa je tako i Vulević postojan na tom mestu.

Za vreme njegovog komandovanja pripadnici SAJ-a nisu bili umešani ni u jednu aferu, niti je ikad izašla u javnost neka nepodopština te jedinice. Ljudi samo rade svoj posao, vrhunski su obučeni i spremni da uhapse, onesposobe ili likvidiraju kriminalce i razne ludake sa oružjem, što su pokazali na delu i prošle sedmice.

Ranije su mnogi lokalni šefovi policije grešili, pa su slali obične policajce da nekog razoružaju ili privedu, iako znaju da je naoružan. Kada je to rezultiralo sa nekoliko besmislenih smrti, onda se vrh MUP-a „uzeo u pamet“, pa angažuju SAJ kao „neočekivanu silu koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar“.

Vulević je u jednom trenutku bio na „meti“ tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića koji je, iz njemu znanih razloga, hteo da ga smeni sa čela SAJ-a, jer je navodno pokazao višak integriteta umesto slepe poslušnosti.

Vulevićevo ime dospelo je u javnost na suđenju parapolicijskoj jedinici „Škorpioni“ za ratni zločin nad civilima počinjenom u Podujevu. Kako komandir voda SAJ sprečio je „Škorpione“, jedinicu koja je bila pridodata „sajevcima“ kao rezervni sastav, da počine još veći masakr, a lično je spašavao ranjenu albansku decu noseći ih kod lekara jedinice da im se ukaže pomoć.

Takav čovek danas očigledno nekom smeta, ne zna se razlog, ali je poznato da uživa ugled ne samo među pripadnicima SAJ-a, jer na svim zadacima lično predvodi jedinicu, nego i u MUP-u, a i kod ministra Dačića kome je ovo treći mandat na toj funkciji.

Ali, moguće je da je odbio da se i SAJ pretvori u „pretorijansku gardu“, da je sprečio i samu mogućnost da Vučić, kao za „Kobre“ izgovori: „Da pošaljem SAJ da ih razbacamo“.