Rezolucija o Srebrenici izglasana je juče na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Za rezoluciju su glasale 84 članice UN, 19 je bilo protiv, dok je 68 država bilo uzdržano.

Nakon glasanja, srpski zvaničnici su proglasili „pobedu Vučića“, jer je usvajanje rezolucije glasom podržala manjina od 43 odsto zemalja članica Ujedinjenih nacija.

Sve propraćeno ogromnom količinom patetike

Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić kaže za „Vreme“ da reakcije srpskih vlasti nakon izglasavanja rezolucije nisu iznenađujuće.

„Vođena je takva kampanja, tokom koje je Srbija bila u vanrednom stanju, gde se samo pričalo o Srebrenici, a očigledno su izbori potisnuti u drugi plan. Tokom tog vanrednog stanja Vučić je nagoveštavao da ne može da spreči izglasavanje rezolucije i potencirao je na igri brojeva uzdržanih, da bi onda faktički proglasio Srbiju i sebe za moralnog pobednika čitave procedure i glasanja u UN“, ističe Jakšić i dodaje da za to nema osnova.

„To je pre svega ignorisanje faktografije. Zbog toga i postoje tri vrste glasova: za, protiv i uzdržani. Vi ne možete da glasove uzdržanih tumačite kao glasove protiv. Ali to je jedini način da bi se ova Pirova pobeda nekako proglasila“, kaže analitičar.

Jakšić je komentarisao i ponašanje predsednika Srbije u Njujorku.

„Sve je propraćeno sa ogromnom količinom patetike. Dakle, ovo zamotavanje u zastavu a pre toga dramsko huktanje u zastavu je potpuno van svakog dostojanstva, bez obzira da li dobijate ili gubite“.

Podsećanje na vreme Miloševića

Sagovornik „Vremena“ smatra da bi celokupan proces mogao da ostavi trajnije posledice, pre svega po region, a zatim i šire.

„Vučić je doveo Srbiju u poziciju da se, maltene, kao u vreme Miloševića divi nekom Nauruu, a da se svađa sa Nemačkom koja je glavni ekonomski partner.

Nakon izglasavanja rezolucije, kolona vozila okićena srpskim zastavama prošla je centrom Beograda.

„Ovo se dešava pred najavljeni sabor. Ta količina pogubnog srpskog patriotizma koja je uneta u javni život povodom rezolucije o Srebrenici neodoljivo podseća na vremena uoči ratova i sukoba u vremenu Miloševića. Ne verujem da će sada biti ratova zato što nema spremnosti na drugim stranama, ali su odnosi pokvareni. Pokvareni su odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, ali su, potpuno bespotrebno, ozbiljno narušeni odnosi i sa Crnom Gorom“, naglašava Jakšić.

Kako kaže, Crna Gora je Srbiji pružila ruku i učinila dobar gest podnevši amandman kako bi se raščistila sumnja oko kolektivne i individualne odgovornosti. „ A onda vi napadnete Podgoricu da su izdajnici i da vam zabadaju nož u leđa. Vučić je odabrao konfrontacioni kurs i videćemo koje ćemo cene zbog toga plaćati“, zaključuje Jakšić.

Kampanju za lokalne izbore obeležila geopolitička pitanja

Politikolog Cvijetin Milivojević kaže za „Vreme“ da je proces u vezi sa glasanjem o rezoluciji o Srebrenici vlast iskoristila za izbornu kampanju, a da se to moglo i očekivati.

„Vučiću se sve namestilo. I to da će čitava kampanja za lokalne izbore biti natkriljena geopolitičkim, nacionalnim i državnim temama. Da li je to slučajno, ili je njegova procena bila da baš u ovom trenutku treba raspisati izbore jer je očekivao šta će se dešavati. Šta god da je slučaj, ako uz to dodate permanentnu kampanju koja se vodi u vezi sa kandidaturom Kosova za Savet Evrope, to svakako ide na ruku vladajućoj koaliciji“, kaže Milivojević.

On smatra da je indirektan krivac za nametanje ovakvih tema opozicija, za koju kaže da je „ponovo progutala mamac“, te da ćemo na predstojećim lokalnim izborima imati referendumsku kampanju – izjašnjavaće se „za“ i „protiv“ Vučića. „A onaj ko organizuje referendum uvek pobeđuje“, ističe politikolog.

„Opozicija to prihvata, umesto da zahteva da se jednom za svagda lokalni izbori odvoje od predsedničkih, parlamentarnih izbora ili referenduma. To nije ništa neobično, to je pozitivna vrednost koja nam dolazi iz svih zemalja EU i zemalja u okruženju. Ako su izborni samo lokalni, onda ovakve teme koje Vučić forsira ne mogu da natkrile lokalne izbore“, objašnjava Milivojević i dodaje da je logično da će se, ako se dozvoli da Vučić bude nosilac liste i da se po njemu nazivaju liste u svim gradovima i opštinama, on svojom temom i funkcionerskom kampanjom sa pozicije predsednika svih građana Srbije baviti lokalom.

Opozicija bode prstom u oko i svoje birače

Milivojević ističe da je kolona na ulicama Beograda okićena zastavama Srbije bila poruka vlasti namenjena biračkom telu.

„Ali, na žalost po opoziciju, i njenom biračkom telu. Ljudi koji na lokalu glasaju za opoziciju ne moraju da budu protiv Vučićevog načina vođenja spoljne politike. Ljuti glasač opozicije na lokalu ima pravo da kaže – da, ali ja se ne slažem sa izglasavanjem ove rezolucije. Opozicija mora to da shvati“, ukazuje analitičar, te dodaje da se izlasavanje rezolucije nije završilo „pobedom“ ni jedne ni druge strane, već da se, u najboljem slučaju, radi o statusu kvo.

„To nikome neće doneti dobro. Vidim da je deo opozicije odmah počeo da kroz šalu komentariše dešavanja od juče. Time što se oni na neki način inate s Vučićem i pričaju kako on zloupotrebljava srpsku zastavu, oni indirektno bodu prstom u oko i svoje birače koji smatraju da je obaveza predsednika Srbije ili ministra spoljnih poslova da se bori protiv nekakve izjave, deklaracije ili rezolucije koja na neki način može da donese štetu Srbiji“, kaže Milivojević i naglašava da opozicione stranke moraju da se ponašaju pametnije.

„Opozicija mora da bude mnoogo senzibilnija i da shvati da ne može da kritikuje sve i svašta na isti način“, zaključuje Milivojević.