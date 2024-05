Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je danas rezoluciju o Srebrenici sa 84 glasa za, 19 protiv i 68 uzdržanih. Za rezoluciju je glasala manjina od 43 procenata zemalja članica UN, dok je 57 odsto bilo protiv ili uzdržano.

Nakon glasanja usledile su reakcije zvaničnika u Srbiji i regionu.

Brnabić: Veliki rezultat rada predsednika i naše diplomatije

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da se rezultat poklapa sa diplomatskim aktivnostima Srbije.

„Nismo želeli da dozvolimo da se stigmatizuje naš narod. Više od dve trećine sveta nije glasalo za rezoluciju“, izjavila je predsednica parlamenta nakon usvajanja rezolucije.

Navela je da i one zemlje koje su bile uzdržane predstavljaju jasan glas da nisu bile za rezoluciju.

„Ovo je veliki rezultat rada predsednika i naše diplomatije. Srbija je pokazala kako se bori za svoje interese, svet i principe međunarodnog prava“, ukazala je Ana Brnabić.

Vučević: Danas smo bili svedoci ozbiljnih geopolitičkih promena

Danas su Srbija, Republika Srpska i srpski narod sa većim delom sveta uspeli da kažu jasno i glasno šta je istina, izjavio je premijer Srbije Miloš Vučević.

Vučević je poručio da smo danas bili svedoci ozbiljnih geopolitičkih promena.

„Rezolucija o Srebrenici je formalno usvojena, a suštinski je doživela debakl. Uspeli smo da pružimo otpor dostojan svakog divljenja“, rekao je Vučević gostujući u Specijalu RTRS-a.

Premijer Srbije je zahvalio svim zemljama koje su imale hrabrosti da kažu šta je istina.

Foto: Jadranka Ilić / Tanjug Misnistar inostranih poslova Marko Đurić

Đurić: Svako ko bude hteo da ide protiv Srbije morati dva puta da razmisli

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je jedan od najvažnijih rezultata današnjeg glasanja u Ujedinjenim nacijama o rezoluciji o Srebrenici to što će „svako ko bude hteo da ide protiv Srbije morati dva puta da razmisli“.

„Mi smo na najgoroj temi, na temi koja je najosetljivija, najteža za objasniti i obrazložiti, uspeli da imamo 107 zemalja koje nisu bile protiv nas. Nama je široko polje da razgovaramo i o našim interesima kad je reč o Kosovu i Metohiji i o mnogim drugim stvarima. I prijateljstva koja smo stekli u ovoj borbi, mi ćemo pažljivo čuvati i negovati“, rekao je Đurić posle sednice Generalne skupštine UN na kojoj je usvojen nacrt rezolucije o Srebrenici.

On je tako odgovorio na pitanje novinara hoće li Srbija opet biti pokazni primer u UN i poručio da će Srbija nastaviti da jača i snaži i širi svoju diplomatiju, da unapređuje institucije i da stvara sistem na koji Srbija može da se osloni.

Naveo je da je predsednik Vučić svojim vezama uradio ogroman deo posla danas, objašnjavajući da su mnogi svetski lideri zbog ličnih odnosa sa njim prelomili da ne podlegnu pritiscima sile.

„Tako da ćemo sav taj politički kapital koji imamo nastaviti da uvećavamo u vremenima koja dolaze. Veoma sam srećan što su UN rekle kolektivno ‘ne’ diktatu. Bez obzira na to kakav je nominalan rezultat, jasna većina nije ovo podržala. A važno je da pošaljemo i poruku da smo mi zemlja mira, zemlja koja poštuje i svoje građane drugih nacionalnosti i veroispovesti, to se nikada nije dovodilo u pitanje“, istakao je Đurić.

Dodao je da se nikada nije dovodilo u pitanje ni odnos Srbije prema svim žrtvama, ali je, kako je istakao, Srbija je poručila da se ne sme praviti hijerarhija među žrtvama i da se celom jednom narodu stavi žig genocida i sramote jednak sa holokaustom.

„Mislim da smo u tome danas uspeli, ovo otvara veliki prostor da se u četiri petine čovečanstva ovo ne tretira na način na koji su zamislili tvorci rezolucije“, zaključio je Đurić.

Dačić: Težak dan za Srbiju, ali i pobeda Vučića

Ministar unutršnjih poslova Ivica Dačića rekao je da je današnji dan za Srbiju veoma težak, jer kako je istakao, žele da nam pripišu da smo genocidan narod, ali da je uprkos tome ovo jedna pobeda Aleksandra Vučića.

„Kao što je predsednik Vučić rekao, u sistemu UN se glasa na čudan način. Oni koji nisu prisutni neće da glasaju. Sa manjinom je usvojena Rezolucia. Ona bi bila usvojena i da je bilo 20 glasova za. Ovo je jedna pobeda Aleksandra Vučića. Treba da razumete koliko je predsednik Vučić zvao sve države u svetu, toliko su i drugi zvali. I nisu oni samo zvali, oni su i pretili“, rekao je Dačić gostujući na TV Pink.

Dačić je rekao da smo, kako je naveo, u startu imali četiri oslonca, a to su Kina, Rusija, Mađarska i Emirati.

On je rekao da sponzori rezolucije nisu uspeli da privole ceo muslimanski svet da glasa za ovu rezoluciju.

„Ovo je veoma težak dan jer žele našem narodu da prikuju da smo genocidan narod. Ovo nama daje za pravo da kažemo da većina članica nije podržala Rezoluciju“, rekao je Dačić.

Daćić je naveo da je po povelji UN za glasanje je potrebna dvotrećinska većina, a oni su tražili prostu većinu.

Ministar je naglasio da su ne samo u Beogradu, već i drugim gradovima građani izašli na ulice.

Foto: Tanjug / Miloš Milivojević Direktor Kancelarije za KiM

Petković: Vučić je hrabro rekao istinu u lice svetskim moćnicima

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao kako se brane interesi međunarodnog javnog prava, kako se brani dostojanstvo jedne male suverene zemlje na brdovitom Balkanu koja ne pristaje da joj se lepe opasne političke etikete samo zato što to nečijoj međunarodnoj agendi to danas odgovara.

„Obraz i čast nemaju cenu! Predsednik Vučić hrabro je rekao istinu u lice svetskim moćnicima, stao u odbranu moralnih i humanističkih principa i kroz postavljena tri ključna pitanja na koja sponzori ove sramne rezolucije nisu imali odgovor, razobličio svo njihovo licemerje“, napisao je Petković na svom Instagram profilu.

On se zapitao da u vreme kada premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti svakodnevno sprovodi etničko čišćenje nad Srbima na Kosovu i Metohiji, kada svojim nasilnim potezima od Balkana pravi novo bure baruta, kome je ovakva rezolucija srama bila potrebna i s kojim ciljem?

„Ona svakako neće doprineti ni pomirenju ni smirivanju tenzija, već će samo dati vetar u leđa novim nasilnim pretenzijama i akcijama i imati opasne implikacije po život Srba na Kosovu i Metohiji i svuda gde oni žive“, istakao je Petković.

Prema njegovim rečima, zato i dan danas pamtimo i ne zaboravljamo naše stradalnike koji nemaju glas, ali imaju Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića da govori u njihovo ime i ne dozvoli da se njihovo stradanje zaboravi.

Milićević: ​Nikakve sramne rezolucije izglasane pod stravičnim pritiskom zapadnih sila neće na nas staviti žig zločinaca

Članovi Vlade su nakon glasanja GS UN o nacrtu rezolucije o Srebenici poručili da je Srbija videla ko su joj prijatelji i da je veći deo sveta ipak bio na strani istine i pravde.

Tako je ministar bez portfelja u Vladi Đorđe Milićević poručio večeras da „Srbi nisu genocidan narod“.

On je istakao da „nikakve sramne rezolucije izglasane pod stravičnim pritiskom zapadnih sila neće na nas staviti žig zločinaca, niti će ugušiti naš slobodarski i državotvorni duh“.

„Posebno smo ponosni na našeg predsednika Aleksandra Vučića, koji je u Njujorku ustao kao David protiv Golijata, i argumentovano održao lekciju iz pravde i istine predstavnici Nemačke, ali i celom licemernom Zapadu“, rekao je ministar, a navodi se u saopštenju.

Prema njegovim rečima, danas se jasno videlo ko su nam prijatelji, a ko su oni kojima je Srbija „bratska i prijateljska samo kad im treba neka pomoć koju smo im uvek pružali čistih ruku i otvorenog srca“.

„Danas se videlo ko je vera, a ko nevera, i Srbija će, uveren sam, to znati da ceni ubuduće“, poručio je ministar Milićević.

Naglasio je da su Srbi uvek bili jaki samo onoliko koliko su jedinstveni i složni, a to su danas pokazali.

„Vekovima su mnogi pokušavali da nas razdvoje i podele granicom na Drini, ali nikad u tom zlom naumu nisu uspeli i neće uspeti, jer reka Drina nije granica koja razdvaja Srbe, nego kičma koja ih spaja“, poručio je ministar.

Foto: Jadranka Ilić / Tanjug Milica Đurđević Stamenkovski

Đurđević Stamenkovski: Srbija ima prijatelje, jer 106 država nije glasalo za sramotnu rezoluciju

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da „Srbija ima prijatelje, jer 106 država nije glasalo za sramotnu Rezoluciju o Srebrenici glasanja na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija“.

„Njeni zastupnici i sponzori su uložili milione lobističke grupe, vršili su nezamisliv pritisak na države, agitovali svim sredstvima za usvajanje rezolucije, a sve su to činili u borbi protiv male, ali junačke Srbije“, rekla je ona u saopštenju.

Istakla je da je i uprkos tome daleko veći broj zemalja odbio da „podrži ovaj politički dokument, kojim se samo produbljuju sukobi i podstiče destabilizacija na Balkanu“.

Vujović: Veći deo sveta ipak na strani pravde i istine

Ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović rekla je da je veći deo sveta ipak na strani pravde i istine, a ne sile i da je to pokazalo glasanje u GS UN.

Međutim, glasanje je pokazalo još jednu vaćnu stvar – sponzori i kosponzori morali su dobro da sep omuče jer su protiv sebe imali državnika koji im je prozreo namere i sa istim ih suočio pred celim svetom“, napisala je Vujović na instagram nalogu.

Ona je zahvalila većem delu sveta koji nije podržao rezoluciju, onom delu koji nije podlegao ucenama i nije žmurio pred istinom.

„Državni tim Srbije sa predsednikom Aleksandrom Vučećem na čelu pokazao je svetu primer državničke hrabrosti, otpora, odlučnosti i borbe za interese zemlje, urpkos tome što je snažna sila bila nasuprot nas“, dodala je ona i istakla da je ceo svet imao priliku da čuje glas slobodarske zemlje.

Popović: Ovo je bila izuzetna prilika da se uverimo ko su nam istorijski prijatelji

Ministarka pravde Maja Popović rekla je da je veoma ponosna na nepokolebljivu borbu koju je predsednik Aleksandar Vučić vodio u UN u Njujorku kako bi zaštito dostojanstvo srpskog naroda.

„Pokazao je veliku snagu, izuzetnu hrabrost, ogromno znanje i pribranost u borbi za istorijsku istinu, učinivši gotovo nadljudske napore da odbrani čast i ugled Srbije i našeg naroda. Ovo je bila izuzetna prilika da se uverimo ko su nam istorijski prijatelji, a ko politički poltroni velikih sila. Zahvaljujemo se svima koji su stali u odbranu istine i pravde“, napisala je Popović na instagramu.

Foto: Tanjug / Srna / Borislav Ždrinja Milorad Dodik

Dodik: Što se tiče demokratskog sveta rezolucija je propala

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da, što se tiče demokratskog sveta i onoga što nas oni uče, rezolucija o Srebrenici nije danas dobila većinu u Generalnoj skupštini UN nego je propala.

„Na glasanju smo videli da su za rezoluciju glasale 84 zemlje, što nije ni nadpolovična većina“, naglasio je Dodik i istakao da je propao njihov naum bio da Srbima prikače da su genocidan narod.

Ponovio je da je Vlada Repubike Srpske pokrenula pitanje mirnog razdruživanja sa Federacijom BiH, jer, kako je istakao, nemamo razloga da nakon ovoga ostaje i živimo zajedno u BiH.

Primetio je da blizu 110 zemalja nije glasalo ili je bilo protiv ili uzdržano.

„Ovo je propala rezolucija i to znači da je UN nisu podržale. Njihov naum da Srbima nametnu genocidnost i moralnu diskvalifikaciju nije uspeo“, rekao je predsednik Republike Srpske i dodao da će Amerikanci reći da je 84 glasa „za“ dovoljno.

„Upitao bih po kojem principu je to dovoljno“, rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu i poručio da se ne bi ponosio da je na mestu onih koji na rezoluciji radili.

Jer, kako je naveo, sa Zapada nas uče da je demokratska većina ona koja je natpolovična od ukupnog broja, a oni je nemaju.

Stevandić: Zapad je upravo doživeo najveću šamarčinu

Predsednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je danas da je, bez obzira na rezultat glasanja, Srbija pobedila i dodao da je opet na pravoj strani istorije, a da su zemlje koje su glasale za usvajanje rezolucije o Srebrenici ucenjivane ili potkupljene, te da od sutra počinje prvi dan nove ere međunarodnih odnosa.

Stevandić kaže da je Srbiji još jednom u istoriji pripao veliki teret i, kako kaže, čast da ponovo na svojim leđima ponese kraj jedne ere i početak novog doba.

„Više od polovine sveta i mnogo više od dve trećine čovečanstva, ako gledate brojnost zemalja koje su glasale je bilo na strani Srbije. I ovi što su glasali su glasali pod ucenom i iz interesa i opet nisu uspeli da imaju pola zemalja na svetu. Što će reći da je taj kolektivni zapad koji ucenjuje i podmićuje ljude zbog svojih geopolitičkih interesa, upravo doživeo najveću šamarčinu, a mislim da je doživeo i početak kraha,“ rekao je Stevandić.

On je istakao da za rezoluciju o Srebrenici, 84 zemlje nisu glasale sa namerom, već je njihovo glasanje, kako navodi, iznuđeno i da pojedine zemlje sponzori imaju izrazito antisrpski stav zbog, kako navodi, toga što Srbija nije uvela sankcije Rusiji, opstanku van NATO-a i nezavisnoj spoljnoj politici.

„Dakle, imamo te zemlje koje to mrze i to je u redu, ali velika većina zemalja koja je glasala, glasala je zato što su ucenjeni i zato što stvaraju neku vrstu benefita, znači ili potkupljeni ili ucenjeni. Time je ova rezolucija potpuno besmislena i ponavljam, bez obzira koliko je nama neprijatno, ovo je nova era međunarodnih odnosa. Ako izbacite one koji su ucenjeni i koji su glasali pod pritiskom ili za neku obećanu dobit, videćete da je to minoran broj zemalja i da benefit od toga sigurno neće imati ni sponzori, ni Bošnjaci, koji su stavljeni, da kažemo, kao nekakav deo koji treba da iznese tuđe geopolitičke interese. Ja sam potpuno siguran da sve presude koje su donete podmićivanjem i ucenjivanjem nisu validne i neće izdržati sud istorije“, rekao je Stevandić za Tanjug.