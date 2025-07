Portparol opozicione liste Nenad Gladić „Ujedinjeni za Kosjerić“ ocenio je da u utorak u Kosjeriću „nisu bili izbori, već opsadno stanje“.

On je naveo da su preliminarni rezultati ponovljenih izbora na biračkom mestu 25 u Kosjeriću pokazali da je pobedila Srpska napredna stranka (SNS) sa 197 glasova, naspram 153 glasa liste „Ujedinjeni za Kosjerić“.

„To su brojke i na to nismo mogli da utičemo. Sila i novac su učinili svoje“, rekao je Gladić.

On je napomenuo da nije namera da večeras dođe do bilo kakvih sukoba u Kosjeriću i dodao da je to mesto i dalje prepuno ljudi koje niko od meštana ne poznaje.

„Ima dana, izborićemo se kada sve ovo prođe, ne mogu da drže grad sve vreme pod opsadom“, kazao je Gladić.

Dodao je da preliminarne rezultate sa biračkog mesta 25 u Kosjeriću treba da potvrdi i Opštinska izborna komisija.

Izvor: FoNet