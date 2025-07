Jovan P. Šetrajčić, koji je član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, tvrdi da su ga pretukle pristalice SNS-a koje su izašle iz stranačkih kancelarija dok je prolazio. Rekao je da su ga uvukli unutra, gde su ga tukli i šutirali.

„Dok je prolazio pored njihovih prostorija, kinuo je glasnije, što je batinašima iz prostorija bio ujedno i povod da ga uvuku unutra, šutiraju, udaraju i iživljavaju se nad njim“, tvrdi u saopštenju pokret Bravo.

Objašnjavaju je da je potom seo blizu obližnje apoteke i pozvao policiju, koja je stigla na lice mesta i odvela ga u Hitnu pomoć.

Od policije u Srbobranu Pokret traži odgovor zašto napadači nisu uhapšeni, jer građani znaju ko je bio u prostorijama SNS.

„Brutalnost ne sme ostati bez odgovora. Srbobran nije i neće ostati sam. Podršku šaljemo iz Novog Sada, ali i iz drugih gradova i mesta širom Vojvodine i Srbije, jer u solidarnosti je naša snaga“, navodi se u saopštenju.

Stanovnici Srbobrana najavili su protest ispred kancelarija SNS-a u Srbobranu za utorak uveče i kažu da se neće razići dok odgovorni ne budu krivično gonjeni.

„Nakon što je dao izjavu policiji, profesor je isto došao i obratio nam se, rekao nam šta se desilo, mislim vidno i u povredama i potresen, i bio je manji incident, polupane su prostorije SNS-a. Unutra su bila trojica muškaraca. Posle su došli, pošto se nismo razilazili, došle su policajci iz Novog Sada, sa maskama na licu“, ističe aktivista Marko Sijačić za „Vreme“.

Foto: Marko Šijačić Policija i građani ispred prostorija SNS-a u Srbobranu

Kako je izgledala cela situacija

„Mi smo blokirali most, pozvali ljude i onda smo u 20 časova krenuli na most. Do mosta nam je trebalo možda nekih pola sata, da kažemo da smo negde oko 21 sat bili na mostu, i tu se otprilike u to neko vreme to i odigralo. Čovek nije išao za nama, nego je prosto prolazio kroz centar, pored prostorije Srpske napredne stranke“, objašnjava Sijačić.

Marko Siljačić za „Vreme“ napominje kako je u pitanju stariji profesor, te da ga je nekoliko lica i pored toga bukvalno isprebijalo.

„On kaže da ima problema sa plućnim krilom, uglavnom kaže da se zakašljao i da je u tom kašljanju pljunuo pored Srpske napredne stranke, na pod, i oni su njega uvukli unutra, nekoliko lica koje nije prepoznao. Tamo su ga tukli, a onda su ga izbacili napolje“, ističe sagovornik.

„Uglavnom, nekoliko lica je njega bukvalno pretuklo, išutirali su ga, u pitanju je stariji čovek, profesor u penziji. Nakon toga mi smo to saznali, bili smo na mostu zapravo, do nekih 22.30 ili 23 časova i tad smo to negde saznali. Onda smo se uputili dole ka prostorijama Srpske napreden stranke i tu smo bili negde do nekih 1, pola 2 noću“, zaključuje Marko Sijačić.