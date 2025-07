10.45

Protest radnika i sindikata 13. jula u Beogradu

Asocijacija Društveni front, koju čine radnički kolektivi i sindikalna udruženja, organizovaće u nedelju, 13. jula, protestni skup zbog represije koju trpe radnici.

Okupljanje počinje od 15 časova kod Terazijske česme u Beogradu, a potom je najavljena šetnja do Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Program ispred Ministarstva počinje u 16 časova, objavljeno je na Instagram nalogu Društvenog fronta.

Cilj skupa je, kako su naveli članovi fronta, skretanje pažnje na sve veću represiju nad radnicima u društvu i poziv na građenje platforme za povezivanje radnika iz različitih sektora.

„Radniče, i ti imaš zeleno svetlo“, poručuju iz asocijacije Društveni front.

10.30

Večeras skup ispred Karlovačke gimnazije i blokada raskrsnice: „Raspišite izbore“

Foto: Tanjug Ispred Karlovačke gimnazije večeras će se održati skup

Građani koji podržavaju studente traže vanredne parlamentarne izbore i zbog toga se okupljaju u petak, 11. jula, ispred Karlovačke gimnazije.

Okupljanje u Sremskim Karlovcima je u 19.52.

„Staro mesto, novo vreme, isti zahtevi“, saopštili su organizatori.

Skup će trajati do 21 čas.

Okupljanje će početi 16-ominutnom tišinom za žrtve na Železničkoj stanici u Novom Sadu, prenosi 021.

9.40

Prva biciklistička blokada u Nišu

Neformalna grupa studenata i zborovi građana organizuju prvu biciklističku blokadu u Nišu u petak, 11. jula, od 18 sati.

Okupljanje je na Trgu kralja Milana, a završna tačka je raskrsnica kod Osnovnog suda.

Nakon okupljanja u 18 sati, učesnici će krenuti ka tri različita kružna toka – kod Gricka na Bulevaru Nemanjića, kod Maksija na Bulevaru Svetog Pantelejmona i na Trošarini.

Nakon toga, doći će do Osnovnog suda.

Sve Nišlije koje voze bicikle pozivaju da dođu i zajedno blokiraju grad, posle nekoliko dana pauze od blokada, koju su studenti ranije najavili zbog situacije sa požarima, pišu Južne vesti.

9.15

Interventna preventivno na ulici

Više od 20 pripadnika Interventne jedinice policije nalazi se na uglu Ustaničke i Vojislava Ilića u Beogradu, prenosi Nova.

Na pitanje zašto su tu, rekli su samo: „Preventivno, da ne bi bilo blokade“.

Blokada na toj raskrsnici nije ni bila u planu, a sinoćnja je otkazana, jer su se građani preusmerili na skupljanje donacija sa Zborom Konjarnik.

9.00

Studenti niškog Pravnog o pritvoru kolegi: Napad na slobode svih

Nakon što je Sud usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva, studentu iz Niša Dimitriju Dimiću određen je pritvor do 30 dana.

Studenti u blokadi niškog Pravnog fakulteta kažu da su duboko zabrinuti zbog preinačene odluke i načina na koji se vodi postupak protiv njihovog kolege, prenose Južne vesti.

Kako je ranije saopšteno iz VJT-a, Dimić se sumnjiči za krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u vezi krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309. Krivičnog zakonika.

Studenti niškog Pravnog fakulteta ističu da je preinačena odluka Suda da se brani sa slobode „udar na sve koji slobodno, misle, govore i deluju”.

8.45

Kragujevčani protestovali zbog hapšenja studenta i otkaza profesorki

U Kragujevcu je u četvrtak uveče održan protest podrške na Đačkom trgu.

Građani se okupljaju povodom određivanja pritvora od 30 dana L.S, studentu Ekonomskog fakultet i povodom otkaza koji je uručen profesorki Suzani Rogan.

Protestni skup organizovali su Slobodni univerzitet, ujedinjeni zborovi i IT blokada.

8.30

Užičani dali ultimatum – oslobodite ih ili u nedelju organizujemo neviđeni protest

Devetorici Užičana privedenih tokom protesta određen je pritvor do trideset dana. Njihovi sugrađani zahtevaju da ih puste iz zatvora. Ukoliko do toga ne dođe, za nedelju (13. jul) najavljuju do sada neviđeni skup.

Građani su u četvrtak (10. jul) pokušali da blokiraju institucije, a zatim su održali večernji protest na kome su dali rok do nedelje (13. jul) da svi pritvoreni budu pušteni da se brane sa slobode.

Kako je rečeno, ukoliko se to ne dogodi, organizovaće još veći protest.

Odbornik Uzičke akcije Milovan Kuburović najavio je da će u nedelju pozvati celu Srbiju u Užice.

Građani su i u četvrtak uveče blokirali magistralni put ka Crnoj Gori.

8.12

Tokom noći legitimisano 172 ljudi

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom prethodne noći izvršili su proveru identiteta ukupno 172 osobe, a protiv jedne osobe je podneta prekršajna prijava, saopštio je MUP.

Sve blokade na teritoriji Srbije i Beograda su uklonjene i sve saobraćajnice su prohodne, dodaje se u saopštenju.

