Užički ultimatum: Ako ne puste političke zatvorenike, u nedelju svi u Užice

Foto: FoNet/Zoran Đurović Protesti u Užicu održavaju se već nekoliko dana, a ako privedeni ne budu pušteni da se brane sa slobode, za nedelju je najavljen novi veliki skup

Devetorici Užičana privedenih tokom protesta određen je pritvor do trideset dana. Njihovi sugrađani zahtevaju da ih puste iz zatvora. Ukoliko do toga ne dođe, za nedelju najavljuju do sada neviđeni skup