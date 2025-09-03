Od sastanka sa Vladimirom Putinom do najave letećih automobila, poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini možda je i zanimljivija nego što se očekivalo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom i delegacijom u kojoj je i nekadašnji predsednik Tomislav Nikolić, boravi u Kini, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom 80 godina od pobede Kine u Drugom svetskom ratu.

Predsednik Vučić otišao je u Kinu usred političke krize koja se događa u zemlji, a neki analitičari smatraju da to i nije baš najpametniji potez.

Prvog dana Vučićeve višednevne posete, on se sastao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, dok se u četvrtak (4. septembar) očekuje i sastanak sa predsednikom Kine Si Đipingom.

Dok Vučić govori o tome da je među jedinim zvanicama iz regiona i o tome da pokazuje poštovanje prema Srbiji, na društvenim mrežama pojavile su se fotografije na kojima se Vučić vidi u koloni državnika u poslednjim redovima.

Foto: AP Photo/Andy Wong Dražvnici na velikom ekranu

Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se i sa predstavnicima kompanije Zijin Mining Group i Guangdong Hongda, a sastancima je prisustvovao i Tomislav Nikolić, bivši predsednik Srbije.

Na fotografiji koju je Vučić objavio na Instagramu vidi se da Nikolić sedi odmah pored predsednika Srbije.

Foto: FoNet/Instagram predsednika Srbije U Kini je i Tomislav Nikolić

„Razmatrali smo unapređenje postojećih projekta, kao i dodatne investicije, sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine. Potvrdili smo nastavak saradnje, sa ciljem daljeg razvoja industrije, stvaranja novih radnih mesta i očuvanja prirodnih resursa“, napisao je Vučić o sastanku sa predstavnicima Zijin Mining Group.

„Srbija po popularnosti i prepoznatljivosti u Kini u vrhu“

Vučić je rekao da je Srbija prva ili druga po popularnosti u Kini od svih zemalja koje su prisutne u Pekingu i istakao da o poštovanju prema Srbiji govori i to što će, iako nije došao u zvaničnu posetu Kini, biti primljen na najvišem mogućem nivou.

„A koja to druga zemlja iz regiona ima? Nijedna. One mogu da sanjaju i na razglednici da vide Si Đinpinga. A kad im je Si došao u posetu? Recimo u Sarajevo, Zagreb, Podgoricu, Ljubljanu… Pa nikad“, rekao je Vučić novinarima u Pekingu.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija predsednika u koloni sa ostalim državnicima na paradi u Pekingu, a on se vidi na začelju kolone.

Vučić zna i tačan datum kada će automobili poleteti u Srbiji, i to će, kako je precizirao, biti 1. decembra 2026. godine.

Očekujem da Fico uskoro dođe u Srbiju

Foto: FoNet/Instagram predsednika Srbije Vučić i Fico

Predsednik Srbije izjavio je da je u Pekingu sa slovačkim premijerom Robertom Ficom dugo razgovarao o mnogim pitanjima, između ostalog i o događajima u Bačkom Petrovcu, kao i da očekuje da Fico uskoro poseti Srbiju.

„Čak i o trikovima koje su neki pokušali da prodaju u slovačkoj javnosti kako je sukob u Bačkom Petrovcu imao veze sa ugrožavanjem prava nacionalnih manjina, što je Robert, kao prijatelj Srbije, odmah rekao da zna da nikakve veze to nije imalo, da se to tiče srpskih političkih partija i naročito, unutrašnjih odnosa, da imamo veoma dobar odnos prema pripadnicima slovačkog naroda. To su divni ljudi, divan narod, braća smo“, rekao je Vučić na pitanje novinara o čemu je sve pričao sa slovačkim premijerom.

Većina zapadnih lidera ne prisustvuje paradi u Pekingu, a jedini zapadni šefovi država ili vlada koji prisustvuju događajima u Pekingu su Robert Fico, premijer Slovačke, i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Obojica su prethodno u maju bila u Moskvi na Paradi pobede.

„Srbija dobija više u Pekingu nego na Bledu“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Kini razgovarao sa 11 ili 12 svetskih lidera i da su skup u Pekingu i Bledski strateški forum neuporedivi, kao engleska fudbalska „Premijer liga i Beogradska zona“.

„Nisam budala da gubim vreme na Bledu“, poručio je Vučić.

On je ocenio da je predsednik Vlade Srbije Đuro Macut ispravno postupio što nije otišao na Bled.

„Oni su pozvali svoje blokadere da im dođu na Bled. Neka sa njima pričaju o strateškim stvarima, pošto će blokaderi sutra da preuzmu vlast u Srbiji. Tu priču već 13 – 14 godina slušam“, rekao je Vučić.

On je izjavio da ne može porediti sastanak sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenković sa razgovorima sa predsednikom Kine Sijem Đinpingom, šefom ruske države Vladimirom Putinom ili slovačkim premijerom Robertom Ficom.

Vučić je novinarima rekao da je razgovarao i sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim.

Izvor: Tanjug/Danas/Vreme