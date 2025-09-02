Predsednik Srbije u poseti je Kini, gde će prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Predviđeni su sastanci za diplomatama, a već je održan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Peking čime je započeo višednevnu posetu Narodnoj Republici Kini, gde prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Vučić je u Pekingu razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, a predviđeni su i sastanci sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, kao i sa drugim visokim kineskim zvaničnicima i predstavnicima velikih kompanija, prenosi RTS.

O čemu su pričali Vučić i Putin?

Vučić je u razgovoru sa Vladimirom Putinom rekao da je za Srbiju veoma važna saradnja na najvišem nivou sa Rusijom u svim oblastima, a posebno u oblasti energetike i kada je reč o snabdevanju ruskim gasom.

Vučić je izjavio da će se Srbija truditi da ostane jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Moskvi.

Vučić je izjavio da će saslušati Putinove savete za poboljšanje odnosa Srbije i Rusije, jer je siguran da se odnosi mogu unaprediti i učvrstiti.

Srbija je od početka ukrajinske krize u teškoj situaciji i bori se sa pritiscima, ali uspeva da održi principijelnu poziciju u odnosu na Moskvu, naveo je Vučić.

Govoreći o ekonomskoj saradnji, Vučić je rekao da je za Srbiju saradnja na najvišem nivou sa Rusijom bitna na svim poljima, posebno u energetici, gde je važna i nabavka gasa.

Izgradnjom kraka gasovoda prema Mađarskoj je Beograd uradio mnogo za energetski sistem, ocenio je Vučić.

On je poručio da su sve ruske kompanije u Srbiji dobrodošle, uključujući i Ruske državne železnice, prenosi FoNet.

„Nadam se da ćemo imati mogućnost ne samo da očuvamo, nego da i poboljšamo neke aspekte saradnje. Energetika je za nas jako bitna oblast i nabavka gasa je za nas veoma važna”, rekao je Vučić u Pekingu, javlja RTS.

Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP Sastanak Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u Kini

Putin: Poštujemo nezavisnu poziciju Srbije

Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da se Rusija odnosi sa poštovanjem prema nezavisnoj orijentaciji Srbije.

On je najavio da će do kraja godine biti održana još jedna sednica Mešovitog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Republike Srbije i Ruske Federacije.

„Spremni smo za zajednički rad. Nadam se da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o ekonomskoj saradnji”, rekao je Putin.

Parada u Pekingu

Boravak srpske delegacije u Pekingu odvija se uoči velike vojne parade koju kineska prestonica priprema povodom 80 godina pobede u Drugom svetskom ratu.

Parada će trajati oko 70 minuta, a na njoj će učestvovati više od 10.000 vojnika i biti predstavljena najsavremenija vojna tehnika, od dronova i hipersoničnog oružja do robotizovanih sistema.

Očekuje se prisustvo 26 svetskih lidera, a nakon parade predsednik Kine organizovaće svečani ručak za zvaničnike.

U programu srpske delegacije predviđen je i sastanak sa predsednikom Si Đinpingom. Razgovori će biti posvećeni unapređenju saradnje u oblasti infrastrukture, trgovine i tehnologije, što je obeležilo odnose Srbije i Kine u prethodnim godinama, javlja RTS.

Izvor: RTS/FoNet