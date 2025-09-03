Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Pekingu, prema sopstvenim tvrdnjama, imao „niz sastanaka sa zvaničnicima i predstavnicima kompanija“ tokom kojih mu je ponovo proradila mašta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je najavio da će u Srbiji leteti automobili.

Ovog puta Vučić „zna“ i tačan datum kada će automobili poleteti u Srbiji, i to će, kako je precizirao, biti 1. decembra 2026. godine.

Vučić je to naveo u Pekingu, gde prisustvuje obeležavanju 80. godišnjice pobede Kine u Drugom svetskom ratu.

Prema njegovim navodima, tamo je imao niz sastanaka sa zvaničnicima i predstavnicima kompanija.

Vučić kaže da se razgovaralo i sa kompanijama koje se bave energijom, „jer ćemo imati problema s energijom“.

Kako je naveo, razgovarano je i o letećim automobilima.

Najavljena kupovina bar tri letelice

Vučić je prethodno u januaru ove godine, na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, istakao da je cilj Srbije da u 2027. godini počne upotreba letećih automobila.

On je tada naveo da je o tome razgovarao sa predstavnicima kompanije Arčer (Archer) na marginama Svetskog ekonomskog foruma.

Vučić je tada rekao da je kompanija Arčer „jedna od najpoznatijih koja se bavi letećim autobilima, avionima bez pilota i letećim vozovima“.

„Počeli smo da dogovaramo kupovinu najmanje tri letelice, a razgovaramo i sa našim kineskim prijateljima, koji su već dosta toga razvili i u nekoliko gradova imaju leteće automobile. Mi ćemo da žurimo da probamo da završimo do sredine 2026. sve što se tiče priprema i regulative, da bismo 2027. mogli da se vozimo letećim automobilima“, rekao je Vučić.

Iskoristiti neupotrebljene papke

Ideja o letećim automobila rodila se u Vučićevom umu upravo u Pekingu, 2018. godine, kada se tokom posete Kini proslavio jednom od svojih najbizarnijih populističkih izjava:

„Ima puno ideja o kojima razgovaramo sa Kinom. Od sitnih stvari, kako, na primer, da u narednih šest meseci rešimo pitanje izvoza svinjskih nogu, papaka i svega onoga što se kod nas baca ili ne koristi u dovoljnoj meri, pa do toga da razmišljamo da im kažemo ‘dajte da vidimo šta ćemo sa tim litijumom i jadaritom u Zapadnoj Srbiji’. Da vas zamolimo za fabriku električnih autobusa i električnih automobila, do toga da znamo da radite prototip letećih automobila, hajde da probamo da nešto od toga napravimo u Srbiji“ – rekao je Vučić posle razgovora sa kineskom delegacijom u Pekingu 2018. godine.

Vučić ponudio Rusima nuklearku u Srbiji

Vučić je u razgovoru sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom pozvao je ruske kompanije da se aktivno uključe u infrastrukturne projekte u Srbiji, posebno istakavši Rosatom i Ruske železnice kao poželjne partnere.

„Moram da poručim svim ruskim kompanijama koje žele da učestvuju u infrastrukturnim projektima u Srbiji – dobrodošle su, uključujući Ruske železnice, Rosatom, naravno, i mnoge druge,“ rekao je Vučić tokom sastanka sa Putinom u Pekingu.

Ta izjava dolazi u trenutku kada se odnosi između dve zemlje dodatno intenziviraju, posebno u oblasti energetike i transporta, a sve češće se i pominje mogućnost da će Rusi da grade nuklearne elektrane u Srbiji.

Saradnja sa Rusijom već najavljivana

Saradnja između Srbije i Rusije u oblasti nuklearne energije već je najavljena u više navrata tokom 2025. godine.

Kako je objavljeno 14. maja u listu Izvestia, Maria Deurić, direktorka predstavništva državne korporacije Rosatom u Srbiji, izjavila je na Forumu o energetskoj tranziciji Zapadnog Balkana u Beogradu da je Rosatom spreman da Srbiji ponudi čitav spektar rešenja – od nuklearnih elektrana male snage zasnovanih na reaktorima RITM‑200, do velikih energetskih blokova generacije 3+.

„Naše tehnologije već su dokazale svoju pouzdanost i efikasnost kako u Rusiji, tako i na međunarodnim projektima,“ istakla je Deurić putem zvaničnog Telegram kanala Rosatoma.

Dodala je i da bi izgradnja nove nuklearne elektrane u Srbiji stvorila dugoročne uslove za socio-ekonomski prosperitet zemlje, kao i da bi značajno ojačala njenu energetsku nezavisnost. Nova elektrana bi predstavljala pouzdan, efikasan i izvor čiste energije.

Direktor Rosatoma Aleksej Lihačev izjavio je da Vučićeva poseta Moskvi 9. maja označava početak nove etape saradnje između Rusije i Srbije u oblasti razvoja nuklearne infrastrukture, prenela je tada agencija Interfax.