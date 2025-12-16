Komentarišući navode o optužnici koja se, prema pisanju tabloida, priprema protiv njega, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nikada neće koristiti predsednički imunitet i da će pobediti one koji žele da unište državu

Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se na „Instagramu” i u objavi podelio odgovor na pitanje sa novinara sa konferencije za štampu u vezi sa navodnom optužnicom koja se sprema protiv njega zbog Generalštaba, kako je najavio tabloid Informer .

Vučić je prethodno naveo da je optužnici napisana na 116 strana, kao i da bi to bila „kruna njegove karijere“.

„To bi mi stvarno bila kruna karijere, zato što bi to na najbolji način pokazalo kako je država urušavana, kako su je oteli spolja, šta su nam sve radili sve ove godine preko svojih medijskih platformi, preko organizacije različitih političkih partija“, rekao je Vučić.

Ponovo je optužio medije da vode hajku protiv njega i njegove porodice.

„Nikada ni protiv jednog čoveka u ovoj zemlji ja verujem i u mnogim drugim zemljama nije vođena takva hajka i haranga kao što je protiv mene i protiv moje porodice“, istakao je predsednik Srbije.

Poručio je da će rasturiti „kriminalnu bandu“.

„Ne podižu oni optužnicu zato što sam ja ‘kriminalac’, zašto sam nešto ‘ukrao’. Ne gone oni mene zato što sam nešto loše uradio za našu zemlju. Oni mene gone zato što je neko naredio da ja moram da budem progonjen spolja. I neko je rekao tako ćemo možda da ga slomimo i tako ćemo Srbiju da uništimo. Ništa od toga nećete uspeti. I nikada se neću pozvati na imunitet i pobediću i rasturiću tu bandu kriminalnu koja mislila da uništi državu Srbiju“, napomenuo je Vučić.

