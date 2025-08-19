Blokada zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu počela je jutros, nakon što su studenti i građani zauzeli sve ulaze, zahtevajući puštanje na slobodu svojih kolega i prijatelja za koje tvrde da su pritvoreni bez dokaza

Studenti u blokadi fakulteta novosadskog Univerziteta i građani blokirali su jutros ulaz u zgradu pravosudnih organa u Novom Sadu zbog, kako su naveli, neosnovanih hapšenja u tom gradu.

Oni su se rasporedili na sva četiri ulaza u zgradu i ne dozvoljavaju nikome da uđe.

Međutim, Interventna jedinica policije potisnula je okupljene građane ispred sporednog ulaza u zgradu suda iz Ulice Maksima Gorkog i propustila nekoliko zaposlenih.

Demonstranti povicima ‘ua’ negoduju i skandiraju da „treba da ih bude sramota jer čuvaju pogrešne ljude“.

„Protiv pravnog nasilja“

Građani prave buku duvanjem u pištaljke, vuvuzele i lupaju u bubnjeve.

Studenti su naveli da je ta blokada čin otpora „protiv neosnovanih hapšenja i pravnog nasilja koje se ovih dana sprovodi nad našim kolegama i prijateljima“.

Oni zahtevaju hitno puštanje na slobodu svih koji su, kako tvrde, pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete teške krivične i prekršajne prijave, „uključujući optužbe za napad na službeno lice, nasilničko ponašanje, remećenje javnog reda i mira, pa čak i pokušaj teškog ubistva“.

U obrazloženju razloga za početak nove blokade zgrade pravosudnih organa oni ističu da je do sada pritvor do 30 dana određen za njihovih 12 saboraca.

Šestorici koji se terete za pokušaj teškog ubistva zbog navodnog napada na pripadnike Odred vojne policije specijalne namene „Kobre“, tokom prošlonedeljnog protesta u Novom Sadu, određen je pritvor do 30 dana.

Petorica su u zatvoru na Klisi, dok je šesti, zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, u kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom.

Građani su prethodno protestovali ispred zgrade suda u nedelju i u ponedeljak, kada je i odlučeno da se od danas započne blokada zgrade.

Izvor: 021.rs