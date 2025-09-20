Na zvaničnom sajtu VJT Beograd piše da je student Dimitrije Dimić iz Niša u bekstvu. Dimić se javio iz kućnog pritvora gde je sa nanogicom još od avgusta

Povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu niški studenti Pravnog fakulteta kategorički odbacuju navode da se njihov kolega, Dimitrije Dimić, nalazi u bekstvu, a to je odbacio i sam Dimić, javljaju „Južne vesti“.

„Tvrdnje o mom bekstvu su neistinite i predstavljaju svesno obmanjivanje javnosti. Ovakvim postupcima Više javno tužilaštvo u Beogradu pokušava da moje kolege i mene, kao i ceo studentski pokret, okarakteriše kao kriminalce koji ruše Ustav“, pozvrdio je Dimić.

Nesporna je činjenica da se Dimitrije Dimić od 09.30 časova, 22.08.2025. godine, nalazi pod merom kućnog pritvora – zabranom napuštanja stana uz stalni elektronski nadzor koji sprovodi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde.

Stoga su tvrdnje da je u bekstvu neistinite i predstavljaju svesno dovođenje javnosti u zabludu.

Na zvaničnom sajtu VJT Beograd objavljeno je saopštenje u kojem se navodi da je podnet optužni predlog Višem sudu u Beogradu protiv devet studenata zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije u vezi sa krivičnim delom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, u saizvršilaštvu.

U istom saopštenju tvrdi se da je Dimitrije Dimić u bekstvu, te se predlaže Višem sudu da mu odredi pritvor.

Studenti niškog Pravnog fakulteta ističu da je Apelacioni sud u Beogradu čak četiri puta usvojio žalbu branioca Dimitrija Dimića i doneo odluku da mu se ukine pritvor i omogući da se brani sa slobode. Uprkos tome, Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, na čijem čelu je predsednik Višeg suda Dragan Milošević, svaki put je ponovo odredilo pritvor.