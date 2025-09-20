Saradnja
Vučić: Srbija će biti uz RS i ići će evropskim putem
Briga o Republici Srpskoj i evropski put bile su teme Vučićevog govora na sednici Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske koja je održana odmah posle vojne parade
Na zvaničnom sajtu VJT Beograd piše da je student Dimitrije Dimić iz Niša u bekstvu. Dimić se javio iz kućnog pritvora gde je sa nanogicom još od avgusta
Povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu niški studenti Pravnog fakulteta kategorički odbacuju navode da se njihov kolega, Dimitrije Dimić, nalazi u bekstvu, a to je odbacio i sam Dimić, javljaju „Južne vesti“.
„Tvrdnje o mom bekstvu su neistinite i predstavljaju svesno obmanjivanje javnosti. Ovakvim postupcima Više javno tužilaštvo u Beogradu pokušava da moje kolege i mene, kao i ceo studentski pokret, okarakteriše kao kriminalce koji ruše Ustav“, pozvrdio je Dimić.
Nesporna je činjenica da se Dimitrije Dimić od 09.30 časova, 22.08.2025. godine, nalazi pod merom kućnog pritvora – zabranom napuštanja stana uz stalni elektronski nadzor koji sprovodi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde.
Stoga su tvrdnje da je u bekstvu neistinite i predstavljaju svesno dovođenje javnosti u zabludu.
Na zvaničnom sajtu VJT Beograd objavljeno je saopštenje u kojem se navodi da je podnet optužni predlog Višem sudu u Beogradu protiv devet studenata zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije u vezi sa krivičnim delom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, u saizvršilaštvu.
U istom saopštenju tvrdi se da je Dimitrije Dimić u bekstvu, te se predlaže Višem sudu da mu odredi pritvor.
Studenti niškog Pravnog fakulteta ističu da je Apelacioni sud u Beogradu čak četiri puta usvojio žalbu branioca Dimitrija Dimića i doneo odluku da mu se ukine pritvor i omogući da se brani sa slobode. Uprkos tome, Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, na čijem čelu je predsednik Višeg suda Dragan Milošević, svaki put je ponovo odredilo pritvor.
Dodik je zakasnio, ali mu je ipak oslobođeno mesto do Vučića, na paradi je izvedena pokazna vežba iako joj tu nije mesto, 50 posto vojnih sredstava je bilo iz prošlog veka – utisci su koje građani nisu imali prilike da čuju o najnovijoj vojnoj paradi u Beogradu
Združeno i zaverenički upregli su sve moguće snage bezbednosne i pravne karike režima da što više studenata zadrže iza rešetaka
Sve u duhu „snage jedinstva“ Policijska brigada i Žandarmerija preprečile su put studentima koji su pošli na vojnu paradu i građanima koji su im se priključili. Došlo je do jurnjave po blokovima
Novinaru “Vremena” koji trideset godina prati vojsku nije odobrena akreditacija za vojnu paradu “Snaga jedinstva”. Ali su svečane pozivnice zato dobili višestruko osuđivani kriminalci, ratni profiteri i dezerteri, ubice, penzionisani oficiri koji ratišta nisu videli, samozvani vojni analitičari i slične pojave
