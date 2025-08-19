U otvorenom pismu 16 naučnika i investitora srpskog porekla navodi se da nasilje i kriza u Srbiji ugrožavaju ekonomski napredak i demografski opstanak, te da je jedini izlaz u organizovanju slobodnih izbora

Grupa naučnika, profesora i investitora srpskog porekla iz Sjedinjenih Američkih Država ocenila je da eskalacija sukoba, nemilih događaja i nasilja u Srbiji preti da već ozbiljnu društvenu krizu dramatično produbi i poručila da je najlegitimnije rešenje održavanje demokratskih i fer izbora.

„Ugrožen je ekonomski napredak države. Studenti žrtvuju karijere, sve je manje brucoša, a odliv školovanih ljudi je u porastu. Problem korupcije, jednog od glavnih povoda za proteste, ne negira niko, pa ni vlast. Kao zemlja, suočeni smo sa komplikovanom regionalnom i globalnom situacijom. Pred nama su i veliki demografski izazovi“, navodi se u otvorenom pismu, koje je potpisalo 16 naučnika, profesora i biznismena.

Prema njihovoj oceni, činjenica je da se, na poziv studenata, u više navrata okupio do sada najveći broj građana.

Izvor: FoNet