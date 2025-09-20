Državna cenzura

20.септембар 2025. Davor Lukač

Vojna parada: Kako je novinar “Vremena” postao „državni neprijatelj“

Novinaru “Vremena” koji trideset godina prati vojsku nije odobrena akreditacija za vojnu paradu “Snaga jedinstva”. Ali su svečane pozivnice zato dobili višestruko osuđivani kriminalci, ratni profiteri i dezerteri, ubice, penzionisani oficiri koji ratišta nisu videli, samozvani vojni analitičari i slične pojave