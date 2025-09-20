Sudski procesi
Hapšenja, optužnice, razgovori: Pravosuđe je silovito krenulo na studente
Združeno i zaverenički upregli su sve moguće snage bezbednosne i pravne karike režima da što više studenata zadrže iza rešetaka
Sve u duhu „snage jedinstva“ Policijska brigada i Žandarmerija preprečile su put studentima koji su pošli na vojnu paradu i građanima koji su im se priključili. Došlo je do jurnjave po blokovima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je pozvao sve građane da dođu na vojnu paradu „Snaga jedinstva“ kod Palate Srbije. Studenti su se odazvali tom pozivu i krenuli na paradu da bi podržali srpske vojnike – bez pištaljki, vuvuzela i transparenata protiv režima. Poziv „vrhovnog komandanta“ je, međutim, bio lažan. Valjalo je oko njega, okruženog uglednim arapskim gostima, u televizijskom prenosu uživo uspostaviti kontrolisane uslove, stvoriti sliku „jedinstva“.
Na kružnom toku kod Opštine Novi Beograd jedinice Policijske brigade i Žandarmerije u punoj opremi za razbijanje demonstracija preprečile su, sve u duhu „jedinstva“, put studentima i građanima koji su im se priključili. Tu su bili i pripadnici Interventne jedinice policije.
„Možemo da prođemo do parade?“, pitao je jedan građanin. „Ne može“, kazao je policajac. „Pa ovo je narodna parada! Ja sam samo došao na nju“. „Ne može kad kažem“.
Nepoželjni građani Srbije počeli su onda da se dovijaju kako da zaobiđu kordon – preko travnjaka, kroz blokove.
Taktika je, čini se, bila da se napravi obruč i nepoželjan narod otera daleko od parade, ka novom Merkatoru.
Dovijanje upornih građana
Narod se dovijao po ulazima i podrumima, izokola, bežao od policije i pokušavao da se probije.
Novi Beograd je savršen za to jer svi blokovi imaju po tri nivoa, kao u Super Mariju.
Jedan deo ljudi nije mogao da izdrži, počeo je da pumpa, ali su im ostali vikali – „nemojte!“. Utom su stali. „Šta ćemo ljudi ako krene vojska na nas“, pitao je jedan. Ostali su mu odgovorili: „Nemojte da se plašite vojske, oni ne mogu tu ništa, ako oni krenu na nas to će biti vanredno stanje“.
Izašli su tako svi iz haustora bloka i rekli vojsci – mi smo došli na paradu. Niko ih nije zaustavio. Za to vreme neko je povikao: „ Ljudi panduri su iza!“
Pojedinačno su žandarmi pokušavali da zaustave narod koji je pratio studente, ali ih je vojska iskuliral, niko ih nije zaustavio. Tako žandarmi nisu znali šta da rade, ostali su sami, a i kao da ne podržavaju baš sve ostale kolege.
Neki građani koji su išli sa studentima uspevaju da prođu i infiltriraju se kod Palate Srbija sa ostalim svetom.
Druge zaustavlja policija. Građani počinju da viču: „Pomagaj vojsko!“.
U jednom trenutku žandarmi grubo počinju da guraju građane. Počinje skandiranje: „Pumpaj, pumpaj!“.
Sa druge strane, poželjan narod dovezen autobusima iz Zrenjanina, Užica, Novog Sada… pušta se najnormalnije da prođe.
