Studenti u blokadi beogradskih fakulteta najavljuju skup podrške vojnicima na prvoj liniji odbrane zemlje 20. septembra, kada će u Beogradu biti održana vojna parada

Dok Beograđani odbrojavaju poslednje dane u kojima im vojni avioni nadleću iznad glava pripremajući se za vojnu paradu, studenti u blokadi za dan kada će vojska paradirati pred „vrhovnim komandantom“ Aleksandrom Vučićem najavljuju skup podrške vojsci, odnosno „onima koji su na prvoj liniji odbrane naše zemlje“.

Studenti su poručili da će uskoro objaviti više informacija, ali da će u subotu, 20. septembra pružiti podršku vojnicima koji učestvuju u Vojnoj paradi u Beogradu.

„Uprkos pokušajima da se Vojska Srbije oslabi i sroza, ona i dalje opstaje kroz svoju brojnost i kroz veru ljudi koji je čine. Naš zadatak je da pokažemo da stojimo uz njih, mirno i dostojanstveno, verujući da je istinska snaga u narodu i vojsci koja mu pripada“, poručili su studenti. View this post on Instagram A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)

Poručili su i da je „sloboda najskuplja srpska reč“, te da „snaga vojske nije u vlasti i njenim funkcionerima“.

„Snaga vojske je u svakom pojedinačnom vojniku, kadetu, desetaru, oficiru. Snaga vojske je u zajedništvu“, poručili su studenti u blokadi fakulteta u Beogradu.

Vojna parada u Beogradu održava se 20. septembra povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji se obeležava od 2020. godine 15. septembra.