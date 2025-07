Poljoprivredniku Jovanu Radojčiću iz Ašanje tužilac je odredio kućni pritvor, kako ne bi uticao na svedoke, prenosi 021.

Radojčić, kome se na teret stavlja nanošenje teških telesnih povreda u pokušaju, saslušan je u sredu (23. jul) u Osnovnom sudu u Rumi.

On je pre nekoliko dana automobilom udario čoveka, za kog tvrdi da je poslat da zastrašuje njegovu porodicu.

Sud je odbio predlog da mu odredi pritvor i smatra da su mera zabrane napuštanja stana i zabrana prilaska dvojici svedoka, oštećenom i još jednom muškarcu, dovoljne.

Napad nožem na protestu podrške

Žitelji Ašanje su se okupili ispred ulaza u Osnovni sud kako bi izrazili podršku uhapšenom komšiji.

Građane je na protest pozvao Jovanov otac Zoran Radojčić, koji tvrdi da njegovom sinu lokalni moćnici žele da napakuju određenu „krivično delo“.

Na tom skupu nepoznati muškarac je potegao nož na okupljene, objavio je N1.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se da je muškarac navodno napao muškarca i dve žene, a onda su ga ostali prisutni, među kojima su vojni veterani, savladali do dolaska policije, koja ga je privela.

Istorija slučaja

Porodica Radojičić iz Ašanje kod Pećinaca bavi se uzgojem lubenica i vlasnici su kompanije „Euro fruit“.

U izjavama za medije oni tvrde da su im pretili „lokalni kriminalci“, da su ih fizički napali i zastrašivali. To se, prema njihovim rečima, dešavalo i ranije, ali je pritisak veći od kada su podržali studente.

Naveli su da trpe pritisak lokalnog moćnika Milorada Pantića Lukija, koji je u subotu (19. jul), prema njihovoj priči, poslao „kolegu“ da zastraši Radojčiće. Tom prilikom je turirao ispred njihove porodične kuće.

Jovan Radojčić je potom kolima tog čoveka i udario.

Na snimku koji kruži lokalnim medijima vidi se da je pre toga čovek u crnom sa kačketom, palicom krenuo na auto. On ima lakše telesne povrede, a Jovan je pobegao od hapšenja.

Poziv u pomoć, beg i predaja

Jovan je redakciji televizije Nova ranije tog dana poslao snimak u kome moli za pomoć, a u nedelju ujutru nije bio na adresi, preneo je taj medij.

Policija je došla da ga uhapsi zbog, kako su rekli njegovim roditeljima, ugrožavanja javnog reda i mira.

„Moj sin sad trenutno nije tu pošto je išao kolima za tim lokalnim kriminalcem da pita o čemu se radi. On je izašao sa palicom i on ta je iz straha od bežanja zakačio automobilom. Juče su kriminalcu konstatovane lake telesne povrede, međutim danas su napakovali kako je to povreda ne znam čega. Policija danas dolazi po njega po auto, hapse nas“, rekao je u ponedeljak (21. jul) Zoran Radojčić, Jovanov otac, za televiziju Nova.

Radojčić je ubeđen da policija, odnosno Milorad Pantelić Luki, vrši najveći pritisak na njega, njegovu porodicu i posao baš sad kad cvetaju lubenice, jer je to biznis koji razvijaju decenijama. Lubenice izvoze u zapadnu Evropu i 30 odsto proizvode za domaće tržište.

Jovan je preko oca telefonom razgovarao sa policijskim službenikom, nakon čega se predao policijsku stanicu Pećinci u ponedeljak (21. jul), što je potvrdila advokatica Ljiljana Borović Marjanović.

Prethodno ih posetila poreska policija

Poreska policija proveravala je rad firme porodice Radojičić u petak 18. jula. Prema rečima Jovanovog oca Zorana Radojčića „nakon višečasovnog češljanja“ nije našla ništa sporno.

Već u subotu ovu porodicu napali su i pretili im „lokalni kriminalci“.

„Isti oni kriminalci koji su pre dve godine pokušali da nas reketiraju“, rekao je tada FoNetu Zoran Radojčić, ističući da se njegova porodica već godinama bori sa lokalnim partijskim moćnicima.

Radojčić je posle incidenta rekao da se plaši za bezbednost i da će tražiti zaštitu, što je posle uviđaja i uradio.

„Plašim se za svoju porodicu. Prete nam smrću. Imam troje dece u kući, troje unučića i ženu“, rekao je tada Radojčić.

U međuvremenu su mu stigle i telefonske pretnje da je bolje da napusti zemlju, naveo je u subotu Radojčić.

