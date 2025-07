Firmu porodice Radojčić iz sela Ašanja kod Pećinaca u proteklih nekoliko dana proveravala je poreska policija, tvrde da su im pretili „lokalni kriminalci“, te da su ih fizički napali i zastrašivali.

Kako tvrde u izjavama za medije, i ranije su doživljavali sličan scenario, a sve je intenzivirano otkako podržavaju studente.

Stvari su kulminirale pre nekoliko dana kada je Jovan Radojčić automobilom pregazio čoveka za kog tvrdi da je poslat da zastrašuje njegovu porodicu.

Ko dođe na vašu kuću sa palicom u ruci a pre toga je pretio vašoj porodici i vama, a još je deo kriminalno, izdajničkog, tiranskog režima psihopatskih ubica, nemate šta da kalkulišite i da se pitate zašto je tu došao… Branite se svim sredstvima pic.twitter.com/wZ5ZONgn01 — Usrana Motka (@usrana_motka) July 22, 2025

Jovan je prethodno redakciji televizije Nova poslao snimak u kome moli za pomoć.

„Treba mi pomoć javnosti, medija i da svi saznaju za ovo da se ovo nekako zaustavi“, rekao je Jovan Radojčić, poljoprivrednik.

Audio poruka stigla je u subotu, a u nedelju jutru Jovan nije bio u selu Ašanja odakle je i gde živi, piše Nova.

Policija je došla da ga uhapsi zbog, kako su rekli njegovim roditeljima, ugrožavanja javnog reda i mira.

Kako su tom prilikom rekli, godinama, ali otkako traju protesti intenzivno, trpe pritisak lokalnog moćnika Milorada Pantića Lukija, koji je u subotu, prema njihovoj priči, poslao „kolegu“ da zastraši Radojčiće, koji je turirao ispred porodične kuće.

Jovan Radojčić je potom kolima kolegu tražio i njima ga pregazio. Na snimku koji kruži lokalnim medijima vidi se da je pre gaženja čovek u crnom sa kačketom, palicom krenuo na auto. On ima lakše telesne povrede, a Jovan je pobegao od hapšenja.

„Moj sin sad trenutno nije tu pošto je išao kolima za tim lokalnim kriminalcem da pita o čemu se radi. On je izašao sa palicom i on je iz straha od bežanja ga zakačio automobilom. Juče su kriminalcu konstatovane lake telesne povrede međutim danas su napakovali kako je to povreda ne znam čega. Policija danas dolazi po njega po auto, hapse nas“, rekao je u ponedeljak (21. jul) Zoran Radojčić, Jovanov otac, za televiziju Nova.

Radojčić je ubeđen da policija, odnosno Milorad Pantelić Luki, vrši najveći pritisak na njega, njegovu porodicu i posao baš sad kad cvetaju lubenice, jer je to biznis koji razvijaju decenijama. Lubenice izvoze u zapadnu Evropu i 30 odsto proizvode za domaće tržište.

Ispired policijske stanice kada je Jovan priveden, okupili su se meštani da ga podrže.

U sredu 23. jula, Jovan Radojčić je ponovo saslušan.

Šta je sve prethodilo gaženju?

U subotu (19. jul) porodicu Radojčić, nakon što je poreska policija dan ranije proveravala poslovanje njihove kompanije „Euro fruit“, fizički su napali i pretili im „lokalni kriminalci“.

„Isti oni kriminalci koji su pre dve godine pokušali da nas reketiraju“, rekao je FoNetu Zoran Radojčić, ističući da se njegova porodica već godinama bori sa lokalnim partijskim moćnicima.

Radojčić je posle najnovijeg incidenta rekao da se plaši za bezbednost i da će tražiti zaštitu.

„Plašim se za svoju porodicu. Prete nam smrću. Imam troje dece u kući, troje unučića i ženu“, rekao je Radojčić.

Kako je tada tvrdio, u subotu se dogodio incident i napad „lokalnog kriminalca“ pred kućom, preneo je FoNet.

Prema rečima Radojčića, sve je prijavljeno policiji, koja je bila na uviđaju i tada je zatražo zaštitu.

U međuvremenu su mu stigle i telefonske pretnje da je bolje da napusti zemlju, naveo je u subotu Radojčić.

Prema njegovim rečima, poreska policija u petak (18. jul) „nakon višečasovnog češljanja“ nije našla ništa sporno.

Izvor: Nova S/FoNet