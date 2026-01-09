Građani Majdanpeka su već tri dana bez struje, grejanja, mobilne mreže i interneta. Rešenje se nazire, ali samo privremeno

Na teritoriji opštine Majdanpek proglašena je vanredna situacija usled ekstremno niskih temperatura, padavina i nestanka struje. Meštani navode da je ovo treći dan kako je Majdampek bez struje i u mraku, a kao posledica toga javljaju se i poteškoće u snabdevanju grejanjem, mobilnom mrežom i internetom.

Havarija se dogodila pošto je ledena kiša oštetila elektroenergetsku mrežu u sredu ujutro. Sa nestankom struje, nestalo je i grejanje u domaćinstvima koja su priključena na daljinski sistem, a sve do danas, korisnici svih mobilnih operatera bili su bez dometa i interneta.

Predsednik opštine Majdanpek Dragan Popović izjavio je za Tanjug da su ekipe na terenu i da otklanjaju kvarove, ali da im jak vetar otežava posao, zbog čega još nije poznato kada će doći do normalizacije u snabdevanju električnom energijom.

Struje i dalje nema, mobilna mreža se polako vraća

Profesor engleskog jezika iz Majdanpeka Damjan Stevkić, potvrdio je za „Vreme“ da struje u Majdanpeku i okolini još nema i dodao da veruje da je u pitanju ozbiljniji kvar.

„Ništa se nije promenilo ni danas. Struje nema ni u selima iznad Majdanpeka, kao što su Vlaole, Jasikovo i Leskovo. Nema ni najava kada će doći. Jedino što se negde pojavilo, kako su mi rekli, jeste signal za mobilnu telefoniju“, rekao je Stevkić.

Stevkić objašnjava i kako je, prema njegovim saznanjima, došlo do havarije.

„Majdanpek je nekada imao četiri dalekovoda. Sa jednim ne znam šta se dešava, drugi je u kvaru odavno, treći koristi rudnik i on radi, a četvrti koji koristi grad Majdanpek je pao. To znači da bi oni morali kompletno da zamene deo dalekovoda. Taj posao je veoma složen za majdanpečki ogranak distribucije, a svakako nemaju ni kapaciteta. Verovatno se čeka neko sa strane“, kaže on.

Vodovod nakačen na rudnički agregat

Stevkić navodi da opština jedino nema problema sa dotokom vode.

„Imamo sreće da je pumpna stanica za vodu na rudničkom agregatu. Rudnik radi i to je taj jedini dalekovod koji je u funkciji, ali oni u svakom slučaju imaju i neke agregate za slučaj kvarova. Oni su velikog kapaciteta i mogli bi da snabdevaju grad“, kaže on.

Nazire se (privremeno) rešenje

Majdanpečki ogranak kompanije „Ziđin Koper“ saopštio je u petak da je sa lokalnim vlastima i Elektroistokom iz Niša dogovoreno da se gradska mreža poveže na rudničku trafo-stanicu „Majdanpek 1″, odakle se rudnik svih ovih dana neometano snabdeva.

„Stručnjaci elektroodržavanja u Srbija Ziđin Koper obezbedili su povezivanje gradskih vodova na rudničku trafo-stanicu, pa se nadam da će grad posle skoro 36 sati bez električne energije uskoro dobiti i struju i grejanje“, rekao je rukovodilac Srbija Ziđin Koper u Majdanpeku Nebojša Stojanović.

Time bi problem bio rešen, ali kako kaže naš sagovornik – samo privremeno.

„To je i bilo logično da urade. Ne znam samo zašto nisu to uradili do sada“, zaključuje Stevkić.

Problemi i u ostatku Srbije

Prethodnih dana probleme sa strujom uzrokovane padavinama imali su i mnogi drugi gradovi u zemlji. Od struje je bilo odsečeno više desetina hiljada građana u više desetina naselja, uključujući okolinu Valjeva, Mionice, Šapca, Obrenovca, Zlatibora…

Najkritičnije je bilo u Zapadnoj Srbiji, gde su meštani Malog Zvornika i Loznice organizovali proteste i blokade, takođe zbog višednevne obustave snabdevanja strujom.

