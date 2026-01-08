Višednevne snežne padavine ostavile su bez električne energije desetine hiljada domaćinstava u Zapadnoj Srbiji, zbog čega su meštani Malog Zvornika i Loznice organizovali proteste i blokade puteva

Zbog niskih temperatura i velike količine snega koji je padao neprekidno više od 20 sati, više desetina hiljada građana u Zapadnoj Srbiji danima je bez struje i vode. Sa sličnim problemima suočavaju se građani u okolini Beograda, dok je saobraćaj otežan u gotovo celoj zemlji.

Zvaničnici i nadležne službe, s druge strane, uveravaju građane da je situacija pod kontrolom. Više hiljada građana je, međutim, ovogodišnji Božić provelo u mraku, bez vode i uz ograničene mogućnosti kretanja.

Najkritičnije u Malom Zvorniku i Loznici

Meštani Malog zvornika i okolnih mesta, blokirali su sinoć oko pola 8 magistralni put ka Loznici, u selu Brasina, jer, kako kažu, već četiri dana nemaju stabilno snabdevanje strujom. Do havarije je došlo usled obilnih padavina, ali i zbog nemara lokalnih vlasti prema kojima su građani sinoć iskazali revolt.

Prvi među lokalnim vlastodršcima, predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić (koji se septembra prošle godine proslavio kao „branilac“ SNS prostorija od „blokadera“), došao je na protest u društvu direktora Elektroprivrede Srbije kako bi saslušao nezadovoljne građane.

Međutim, jedino što je mogao da čuje jesu njihovi zvižduci, posle čega je ocenio da okupljanje „nema veze sa strujom“, već da je to „politički“ skup.

Meštani Malog Zvornika i okolnih sela blokirali su večeras magistralni put Loznica-Mali Zvornik, jer već četiri dana nemaju struje.

ČETIRI DANA NEMAJU STRUJE.

ČETIRI DANA. pic.twitter.com/GX40nWmRUC — Blokada PFNS ⚖️ (@BlokadaPFNS) January 7, 2026

Na drugom kraju zavejane magistrale, sa strujom danima kuburi i preko 10.000 građana u više od dvadeset lozničkih sela.

Poljoprivrednik i ekološki aktivista iz Nedeljica Zlatko Kokanović, izjavio je za FoNet da struja dolazi samo periodično, a da je kao posledica toga otežano i snabdevanje vodom i internetom.

„Na jednom lozničkom lokalnom portalu objavljeno je da 20 sela grada Loznice nema struju, ali po našim procenama je to mnogo više od tih 20. Povremeno dođe na sat, dva i to je to. Voda nam, takođe, često nestaje zato što pumpe koje prebacuju vodu iz bazena u bazen, rade na struju, a vodovod nije obezbedio agregate“, naveo je Kokanović.

Kokanović je zbog toga pozvao na protest sutra u podne u Loznici.

Prema pisanju RTS-a, najugroženijima u okolini Loznice biće dodeljeni agregati. Građani, ipak, kažu da u gradu nema dovoljno agregata u prodaji.

Bez struje i okolina Mionice, Obrenovca, Valjeva…

U Valjevu je, prema pisanju lokalnih medija, takođe više od 10.000 građana bez struje, zbog čega je na jutros održanoj sednici proglašeno vanredno stanje.

Grad Valjevo je saopštio da „se sve raspoložive službe i mehanizacija nalaze na terenu, kako bi se što pre sanirala šteta nastala usled jakih snežnih padavina“.

Sela u okolini Mionice takođe su proteklih dana bila bez struje, zbog kvarova na trafostanicama koje je uzrokovao sneg.

U Božićnoj večeri su bez struje ostala i mesta u okolini Obrenovca, ali ovog puta zbog požara koji se desio u trafostanici u selu Barič juče popodne. Snabdevanje strujom u tim mestima je danas nešto pre podneva stabilizovano.

Foto: Tanjug / Branko Lukić Obilne snežne padavine koje su zahvatile Zapadnu Srbiju

Macut: Situacija je pod kontrolom

Premijer Đuro Macut ocenio je danas da nema potrebe za vanrednim delovanjem na nivou cele Srbije u slučaju pojačanih snežnih padavina i da je situacija pod kontrolom.

„Imamo samo na nekoliko mesta u republici te osetljive zone, Loznički kraj, Zlatiborski okrug, koji su tradicionalno uvek u ovo vreme u tim problemima, velikih snežnih padavina koje se dese u trenutku i tu su i lokalne službe od značaja“, izjavio je on za RTS.

EDS: Danonoćno radimo na saniranju kvarova

Ekipe Elektrodistribucije su, kako kažu, na terenu i najavljuju normalizaciju snabdevanja u svim mestima čim se steknu bezbedni uslovi za rad.

U najkritičnijim predelima angažovane su sve raspoložive ekipe EDS, koje, prema njihovim rečima, danonoćno otklanjaju kvarove u selima u brdsko-planinskim predelima Mačvanskog i Kolubarskog okruga.

Iz EDS kažu i da do kraja dana očekuju značajno poboljšanje snabdevanja električnom energijom na području Loznice i Valjeva.

„Već tri dana neprestano više od 120 monterskih ekipa je na terenu, uprkos veoma teškim uslovima, neprohodnim putevima, visokim nanosima snega i veoma lošim vremenskim uslovima“, naveli su iz EDS, prenosi N1.

Problemi sa strujom su već sanirani u Šapcu, Koceljevi, Bogatiću, dok je u opštini Vladimirci, gde je sedam mesnih zajednica bilo bez struje i dalje vanredno stanje, piše RTS.

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.