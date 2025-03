Dopisnica Radio televizije Srbije iz Niša u prilogu je prokomentarisala da je na protestu studenata u Nišu „odjeknula tišina“. Ona stilska figura bila je dovoljna da je predsednik države nazove – „imbecilom“.

„U knjigama u beletristici vi lepo pročitate sintagmu, neko koristi i kaže, odjeknula je tišina. I to mogu ja da kažem, to mogu da kažu naši politički protivnici. To možete čuti da kažu na Informeru, na N1. Imaju pravo, privatne televizije, mogu da rade šta hoće. Zamislite, juče oni izveštavaju iz Niša, i to neki imbecil iz Niškog dopisništva, koji se dodvorava i dogovara sa demonstrantima kako da tobože u njegovu imovinu, pošto mu je tata ostavio državnu imovinu, pa da ih on podrži, tobože i ne znam šta sve. Kaže, odjeknula je tišina“, rekao je Vučić, dok je išao po Boru u sklopu sopstvene turneje.

Lidija, studenti su uz Vas

Na ovaj komentar reagovali su studenti.

„Do nas je pristigao jedan snimak na kome osoba na funkciji predsednika države, upućuje uvredljiv komentar na račun dopisnice RTS-a, nazivajući je ‘imbecilom’. Gorepomenuta osoba je pogrešila osobu, pa je umislila da se radi o dopisniku, a zapravo je u pitanju dopisnica Lidija Georgijev, novinarka RTS-a“, saopštila je Univerzitetska radna grupa za medije i komunikaciju Niš.

Ovakva izjava ih nije nimalo iznenadila, ali ih jeste pogodila, dodaju studenti.

„Najstrože osuđujemo i želimo da izrazimo snažnu podršku Lidiji, kao i svima novinarkama i novinarima koji, uprkos izazovima, svoj posao obavljaju savesno, odgovorno i u skladu sa etičkim kodeksom novinarki i novinara Srbije“, navode studenti.

U saopštenju ističu da „Radio televizija Srbije jeste javni medijski servis svih građanki i građana Republike Srbije, a ne privatna televizija političara na vlasti“.

„Zahtevamo da se RTS pod hitno oglasi povodom ovakve izjave i da stane u zaštitu i pruži podršku novinarki Lidiji Georgijev. Lidija, studenti su uz Vas“, navodi se u saopštenju Univerzitetske radne grupe za medije i komunikaciju Niš.

UNS i SINOS: Vučić nema pravo da vređa novinare, treba da se izvini

Udruženje novinara Srbije i Sindikat novinara Srbije, izjavu predsednika Aleksandra Vučića u kojoj je dopisnika RTS-a iz Niša i izveštača sa studentskih protesta iz tog grada nazvao „imbecilom“, smatraju nedoličnom za bilo kojeg nosioca javne funkcije, a posebno predsednika države, saopštio je UNS.

UNS i SINOS traže od predsednika Vučića da se izvini novinaru Javnog servisa.

„UNS i SINOS pretpostavljaju da se predsedniku ne dopada izveštaj RTS-a iz Niša, ali to mu ne daje za pravo da vređa novinara. Predsednik bi trebalo da zna da su u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima novinari dužni da javnost izveste istinito, pravovremeno i sveobuhvatno o svim događajima od javnog interesa i da ne podležu ucenama i pritiscima odakle god dolazili“, piše u saopštenju.

Prema istom Zakonu, dodaju, niko nema pravo da novinare vređa, omalovažava ili na bilo koji način ih ometa u njihovom profesionalnom radu.

Javni servis je u dnevniku iza ponoći pročitao saopštenje UNS-a i SINOS-a, a na sajtu je u blogu samo preneo izjavu Aleksandra Vučića. Ipak, konkretno sa RTS-a ništa nisu komentarisali.

Ko je imbecil

Imbecil je nekadašnji, i zastareo, medicinski izraz korišten za opis osobe sa srednjim stepenom mentalne retardacije, odnosno osobe sa koeficijentom inteligencije između 26 i 50. Imbecilima su se smatrale osobe s više inteligencije od idiota (koji ima koeficijent inteligencije od 0 do 25), a manje inteligencije od debila ( 51 – 75).

Ovaj pojam se u literaturi, ali i u medicinskoj praksi odavno više ne koristi.

Šta mu kaže defektolog?

Korisnici društvenih mreža su, poput studenata, zgroženi izjavom prvog čoveka države.

Zamisli ti kad predsednik jedne države koristi reč kao što je imbecil.

On je jedan neotesani, neinformisani, bahati, smrdljivi stvor.

I to mu kaže jedan defektolog.

