Vrbas i Bačka Palanka

12.avgust 2025. Andrej Ivanji

SNS-Šturmabtajlung: Naprednjačka jurišna odeljenja

Naprednjaci vole da lupetaju da su oni koji su protiv njih nacisti.  Međutim, upravo je Srpska napredna stranka po uzoru na Hitlerovu Nacional-socijalističku nemačku radničku partiju osnovala paravojne formacije slične Šturmabtajlungu (SA). U utorak uveče na delu su bile u Vrbasu i Bačkoj Palanci