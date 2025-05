Nakon što je predsednik Srbije javno doveo u pitanje zakonitost učešća rektora Vladana Đokića na studentskoj izbornoj listi, rektor je odgovorio da mu je kao građaninu i profesoru zagarantovano pravo da bude biran. On tvrdi da političko angažovanje nije u suprotnosti sa akademskim integritetom, sve dok se odvija van univerzitetskih institucija

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić saopštio je da bi, nakon isticanja studentskog zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, eventualni poziv da bude na njihovoj listi doživeo kao gest poverenja i ukazanu čast.

Kao univerzitetski profesor, rektor Univerziteta u Beogradu i građanin Srbije dosledno, savesno i odgovorno podržavam legitimne studentske zahteve za beskompromisnu vladavinu prava u našoj zemlji, naveo je Đokić u pisanoj izjavi dostavljenoj FoNetu.

Ukoliko studenti odluče da oforme svoju izbornu listu na kojoj bi se našli i nastavnici Univerziteta u Beogradu, podsećam da to ne bi umanjilo njihov akademski integritet, niti bi narušilo autonomiju univerziteta, pod uslovom da se delovanje ne odvija u okviru obrazovnih institucija, odnosno u prostorima fakulteta i Univerziteta, ukazao je Đokić.

Podsećam da Ustav Republike Srbije, u članu 52, svim građanima garantuje pravo da biraju i da budu birani.

To pravo važi za sve odrasle i poslovno sposobne građane, uključujući i studente i univerzitetske profesore, koji su svoje znanje, iskustvo i integritet i do sada stavljali u službu društva i javnog interesa, bez obzira na javnu funkciju koju su u tom trenutku obavljali, sve dok se time ne krše važeći propisi i pravila ustanova, koja zabranjuju jedino i isključivo političko organizovanje i delovanje u prostorima fakulteta i Univerziteta“.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić upitao je zašto nadležno tužilaštvo nije reagovalo povodom informacije da je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić potpisao saglasnost da bude na izbornoj listi onih koji su organizovali blokade.

„Ja ne mislim da je on organizovao blokade, on je potrčko, jedan pijun. Niko i ništa. Šta možete misliti o čoveku koga podržava Nataša Kandić? Pitanje je što nije reagovalo nadležno tužilaštvo? Je l’ to kršenje Zakona o visokom obrazovanju, čl. 43, stav 10, ako se ne varam? Što nadležno tužilaštvo ćuti?“, upitao je Vučić u uključenju u program TV Informer.

On je podsetio da su fakulteti državne ustanove koje pripadaju narodu i dodao da po zakonu nemaju pravo da se bave politikom.

Izvor: FoNet