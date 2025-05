Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u potpunosti podržava ideju predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića da i Apelacioni i kompletan sud u Novom Sadu bude blokiran dok ne bude doneta odluka o puštanju na slobodu četvorice mladića koji su još u pritvoru, a uhapšeni su ispred prostorija SNS u Novom Sadu.

Predsednik Srbije je ovom izjavom otvario ozbiljna pitanja o odnosu izvršne vlasti prema nezavisnosti pravosuđa.

On je optužio institucije za „obojenu revoluciju“ i „nepravdu“.

„Onda ćemo videti šta dalje, ovo je za nas veliki izazov i ovo nam pokazuje koliko je novca ulagano u obojenu revoluciju i nepravdu. Moraćemo da donosimo odluke i različite izmene zakona i različite propise u narodnom periodu da pravo i pravdu vratimo u Srbiju“, istakao je Vučić u uključenju u program TV Informer nakon što je Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo pritvor i odredio kućni pritvor za troje optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka Srbije.

Zatražio je puštanje na slobodu četvoricu mladića koji su optuženi za napad na studente ispred prostorija SNS u Novom Sadu.

Podsetimo, oni su optuženi da su pretukli četvoro studenta ispred prostorija SNS. povređena.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

O Mariji Vasić: „Nikakvih problema nema. Ništa joj ne fali. Picula se angažovao“

Vučić je naveo da će, u skladu sa zahtevima sa skupa održanog 12. aprila, da se preduzimaju mere.

„Oni su propali, oni više ništa nigde ne mogu da urade, osim što će ostaci, relikti pomagača, podstrekača i izvršilaca ideja obojene revolucije da prave ovakve zločinačke poteze kao što je ovaj danas i kao što je ovaj četiri meseca u kojem drže momke, dečake u pritvoru ni zbog čega. Sada ćemo i u ovoj oblasti kao i u drugim oblastima, u skladu sa zahtevima sa skupa od 12. aprila u Beogradu, da preduzimamo mere“, naveo je Vučić.

On je naveo i da se o tim zahtevima malo govori i dodao da je RTS najpoštenije radio kad je bio u blokadi.

„Onog dana kad su odblokirani, počeli su opet da se dodvoravaju pripadnicima ili podržavaocima obojene revolucije u Srbiji. I videćete, gle cuda, sinoć, najveća podrška je usledila teroristima i pučistima, onima koji su želeli sprovođenje vojnog puča u Beogradu“, dodao je Vučić.

Govoreći o Mariji Vasić, jednoj od optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka, kojoj je danas ukinut pritvor, Vučić je rekao da joj ništa ne fali i da jede i pije.

„Nikakvih problema nema. Ništa joj ne fali. Samo ste lagali. Picula se angažovao. Ne držimo mi ljude u Jasenovcu kao ovi, sram vas bilo. Njoj ništa ne fali, ali fali momcima koji su duplo duže u pritvoru, a niko ne pita za njihovo zdravlje. Što to RTS ne zanima? Jer su deo obojene revolucije“, rekao je Vučić.

On je poručio da se neće stati dok se ne ispune zahtevi naroda od 12. aprila.

„Želim da obavestim građane – izaći ćemo uskoro sa nekim dobrim merama. Neće biti normalnog života dok se pravo i pravda ne vrate u Srbiju. Neće služiti one sudije i tužioci koji služe banditizmu i huliganizmu, već oni koji imaju čast i obraz i koji služe državi Srbiji“.

„Zašto tužilaštvo nije reagovalo nakon pristanka rektora da bude na izbornoj listi“?

On je upitao zašto nadležno tužilaštvo nije reagovalo povodom informacije da je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić potpisao saglasnost da bude na izbornoj listi onih koji su organizovali blokade.

„Ja ne mislim da je on organizovao blokade, on je potrčko, jedan pijun. Niko i ništa. Šta možete misliti o čoveku koga podržava Nataša Kandić? Pitanje je što nije reagovalo nadležno tužilaštvo? Je l’ to kršenje Zakona o visokom obrazovanju, čl. 43, stav 10, ako se ne varam? Što nadležno tužilaštvo ćuti?“, upitao je Vučić u uključenju u program TV Informer.

On je podsetio da su fakulteti državne ustanove koje pripadaju narodu i dodao da po zakonu nemaju pravo da se bave politikom.

„I šta je tužilaštvo reklo na to? Da li je pokrenulo neki postupak? Pa nije. Zato što je napravljen taj začarani krug nasilja, banditizma, huliganizma. Srušili su nam obrazovanje, škole, univerzitete, fakultete, srušili su nam tužilaštva, srušili su nam sudove. Srušili su nam sve institucije zemlje, pokazali nepoštovanje prema instituciji predsednika Republike da bi na kraju došli da mole predsednika Republike da im nešto učini da bi mogli da sednu u neke fotelje“, rekao je Vučić.

„Čist banditizam“

Dodao je da su blokaderi sve vreme rušili Skupštinu, Vladu i da ni sa jednim ministrom nisu želeli da razgovaraju.

„Sve anarholiberalni pokreti. Čist banditizam. I oni imaju problem sa predsednikom Republike, ne zato što je to Aleksandar Vučić, već zato što predsednik mora po svojoj dužnosti da ukaže narodu na to šta se dešava. I više nema opasnosti od toga da oni mogu da sprovedu sve u delo. Ali će i dalje praviti štetu, pokušavajući da sačuvaju bazu svog delovanja za buduće pučeve i za buduće državne udare“, naveo je Vučić.

On je istakao da će sve to što rade biti uništeno i dodao da je to najvažniji zadatak države i građana.

„Nećemo stati dok svi ti zahtevi od 12. aprila ne budu u potpunosti ispunjeni. A pitam tužioca nadležnog, koji gleda, iz Višeg tužilaštava, iz Osnovnog tužilaštva, šta ste preduzeli po pitanju gospodina Đokića?“, rekao je Vučić.

On je ponovio da Srbi ne daju svoju državu.

„Ovo je bio, metaforično, ali po snazi, po svom volumenu, po svojoj veličini, nuklearni udar na Srbiju, morala je da bude uništena. Nisu uspeli, pobedili smo ih jer je narod to prepoznao. Ne daju Srbi svoju državu“, naveo je Vučić.

On je istakao da su se ljudi, kada su shvatili da oni koji blokiraju hoće da unište državu, suprotstavili.

„Pošto je to tako, sad nam ostaje da preduzimamo mere protiv nasilnika, siledžija, huligana, bandita, protiv svih onih koji ih podržavaju i koji su hteli da sruše našu državu“, rekao je predsednik Vučić.

Izvor: Tanjug