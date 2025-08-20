Studentkinja Filozofskog fakulteta Teodora Gardović koja je u utorak uhapšena u gradskom prevozu puštena je na slobodu. Protiv nje je podnesena prekršajna prijava zbog vandalizovanja prostorija SNS-a

Studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu Teodora Gardović, koja je privedena u utorak u gradskom autobusu, puštena je u sredu (20. avgust) na slobodu, posle saslušanja u Palati pravde.

Teodora Gardović je, posle saslušanja kod tužioca u pratnji advokata, rekla novinarima da je dobila prekršajnu prijavu zbog razbijanja prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Cvijićevoj ulici u ponedeljak uveče.

„Nadam se da epilog ročišta neće biti strašan, pošto je tužiteljka na saslušanju umesto krivične podnela prekršajnu prijavu zbog vandalizovanja prostorija SNS-a. Ne očekujem da će biti išta strašno, jer nisam koristila kamenice, ni petarde, već samo flašicu vode“, izjavila je Teodora Gardović.

Ona je rekla da nema primedbe na postupanje policije u stanici u Ulici despota Stefana i da je zahvalna advokatu, koji je bio uz nju, pošto nije imala iskustvo privođenja u policiju.

„To treba iskusiti i svako treba da odradi svojih 24 do 48 sat“i, izjavila je Teodora Gardović.

Ona je navela da su je policajci iz autobusa gradskog prevoza 511 ka Sremčici izveli i odveli u policijsku stanicu.

Ispred Palate pravde su Teodoru Gardović dočekali, uz ovacije, porodica, prijatelji i kolege studenti.

„Ovaj slučaj me neće sprečiti da se i dalje borim. Gotov je, ljudi“, poručila je Teodora Gardović.

Izvor: FoNet