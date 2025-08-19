Studentkinja se tereti za nasilničko ponašanje na javnom skupu

Studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu uhapšena je u utorak u autobusu, javili su studenti u blokadi putem svojih profila na društvenim mrežama.

U objavi na Instagramu navedeno je da je studentkinja izvedena iz autobusa i privedena.

„Našoj koleginici je određeno zadržavanje. Sutra ide u Palatu pravde u 13 časova na saslušanje, terete je za nasilničko ponašanje na javnom skupu“, naveli su.

Zbog tog privođenja, studenti su se okupili ispred policijske stanice u Bulevaru despota Stefana, poznatoj i kao 29. Novembra kako bi pružili podršku svojoj koleginici.

Njena koleginica je za N1 navela da joj se na teret stavlja nasilničko ponašanje na javnom skupu.

„Nemamo informacije zašto je tačno privedena, iz onoga što smo čuli od drugarice koja se čula sa njenom majkom i advokatom, znamo da je privedena iz gradskog prevoza i dovedena ovde u policijsku stanicu, prema onome što za sada znamo, diže joj se optužnica za nasilničko ponašanje na javnom skupu“, rekla je njena koleginica, studentkinja.