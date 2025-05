Međuetnički incident na šetalištu u Severnoj Mitrovici tokom kojeg je je kosovski policajac uhvatio za vrat mitrovačkog maturanta povod je za protest koji će 25. maja u 16 sati organizovati studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu.

Studenti su objavili da će okupljanje početi u 16 sati u Kampusu, odakle će se uputiti u protestnu šetnju Bulevarom cara Lazara do Bulevara oslobođenja, a zatim do Ulice Maksima Gorkog. Planirano je da se šetnja završi kod zgrade Suda u Ulici Sutjeska.

„Za slobodu govora, protiv represije i ugnjetavanja. Kad institucije ćute, studenti ne ćute“, naveli su studenti u objavi.

Studenti Prirodno-matematičkog fakulteta istakli su da protest ima miran i dostojanstven karakter, bez slogana i parola, uz zahtev za poštovanjem ljudskih prava i slobode govora.

„Mi se nećemo razbacivati sloganima ‘Nema predaje’ i vikanjem u prazno. Idemo u šetnju da mirno i dostojanstveno iskažemo nezadovoljstvo onim što se desilo u Kosovskoj Mitrovici. Nikakve prazne reči i nikakve mantre. Tražimo samo poštovanje ljudskih prava i slobode govora“.

„Nasilje nad jednim od nas je nasilje nad svima nama“

Studenti koji učestvuju u blokadama i protestima širom Srbije izrazili su solidarnost sa srpskim učenicima i građanima na Kosovu, nakon incidenta u kojem je pripadnik Kosovske policije fizički napao srpskog srednjoškolca, tokom proslave mature u Severnoj Mitrovici.

„Nasilje nad jednim od nas je nasilje nad svima nama. Stojimo solidarno uz sve sunarodnike koji trpe nepravdu. Stojimo solidarno uz naše kolege i đake“, poručuili su studenti.

Napadnuti srednjoškolac je opisao kako je incident počeo:

„Mi smo prolazili kroz šetalište i kada smo se vraćali oni (Albanci) su nas provocirali iz bašte lokala, mi smo mahinalino njima odgovorili znakovima. Pokazao sam srednji prst na njihove nacionalističke znakove”, rekao je mladić kojeg je kosovski policajac uhvatio za vrat.

On je istakao da nije imao nikakav fizički kontakt sa policajcima.

„Uhvatio me je za vrat i krenuo da mi priča da smo provokatori, da prestanemo to da radimo i posle toga me je pustio, nije me legitimisao, ali me je sklonio sa strane”, rekao je mladić.