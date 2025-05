Maturanti mitrovačke gimnazije proslavljali su kraj školske godine u petak (23. maj). Slavlje im je prekinuo međuetnički incident na mitrovačkom šetališu u blizini lokala u vlasništvu Albanaca.

„Mi smo prolazili kroz šetalište i kada smo se vraćali oni (Albanci) su nas provocirali iz bašte lokala, mi smo mahinalino njima odgovorili znakovima. Pokazao sam srednji prst na njihove nacionalističke znakove”, počinje svoje svedočenje za medije mladić kojeg, kako se vidi na dostupnim snimcima, kosovski policajac drži za vrat, prenosi portal Alternativna.

Ističe da nije imao nikakav fizički kontakt sa policajcima.

„Uhvatio me je za vrat i krenuo da mi priča da smo provokatori, da prestanemo to da radimo i posle toga me je pustio, nije me legitimisao, ali me je sklonio sa strane”, kaže ovaj mladić.

Dodaje da je to bila neprijatna situacija „jer sam ispao kao da sam krivac iako su oni nas prvi provocirali, kao da su nas namestili”.

Marko Milenković iz Nove društvene inicijative za „Vreme” kaže da gotovo uvek kada se dešavaju ovakvi ili slični incidenti postoje jednostrani stavovi iz Pristine – „oni ne žele da prihvate, da stanu na stranu zajednice i da profesionalno reaguju u ovakvim situacijama”.

Prekoračenje nadležnosti policajca?

Ovaj incident izazvao je burne reakcije političkih predstavnika srpske zajednice na Kosovu, nevladinih organizacija koje deluju na severu Kosova, kao i šefa EULEX-a.

Djovani Pijetro Barbano, šef misije EULEX-a na društvenoj mreži „Iks” napisao je: „Duboko sam šokiran i osuđujem prekomernu upotrebu sile koju je pokazao pripadnik Kosovske policije protiv mladića u Severnoj Mitrovici”.

Dodao je i da je izrazio svoju zabrinutost rukovodstvu Kosovske policije. „Uveren sam da će oni koji su odgovorni za ovaj neprihvatljiv čin biti pozvani na odgovornost u skladu sa vladavinom prava.”

Zamenik komandira Kosovske policije za region Sever Veton Eljšani je za portal Alternativna rekao da slučaj nije otvoren jer nije bilo hapšenja. „Maturant je pokazao tri prsta, što je shvaćeno kao provokacija i policija je reagovala kako ne bi došlo do incidenta”, naveo je Eljšani.

Na pitanje da li je bilo reakcije policije u slučaju muškarca koji je iz kafića pokazao rukama simbol dvoglavog orla, Eljšani kaže da nije bilo jer je policija već stala ispred mase maturanata kako bi sprečila incident.

Policijsko hvatanje maturanta za vrat za Eljšanija „nije prekoračenje nadležnosti”.

Istog dana Eljšani je proglašen za počasnog građanina Severne Mitrovice.

Milenković kaže da međunarodne reakcijene u tom kontekstu ne menjaju puno stanje na terenu. „To se pokazalo u više navrata da negde vlast Aljbina Kurtija i ne mari za te stvari. Suština je tu da Evropska unija trenutno nema snage niti ima usaglašenosti unutar same EU na koji način pristupati problemu na Kosovu”, ukazuje on.

(Ne)poverenje srpske zajednice prema Kosovskoj policiji

Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja rekao je nakon incidenta da su maturanti provocirali građane „nacionalističkim simbolima” i „šovinističkim sloganima ‘Kosovo je srce Srbije’”, koji „ne samo da obeležavaju etničko čišćenje i genocid koji je Srbija počinila na Kosovu”, već i „manifestuju pretenzije koje ova država ima prema našoj Republici”.

Zaključio je da je kosovska policija „profesionalno preduzela neophodne mere”.

Iz policije su demantovali izveštaje medija i naveli: „Tokom proslave mature dogodilo se nekoliko provokacija i kako bi se izbegla bilo kakva eskalacija, policija je reagovala. Situacija se smirila i maturanti su nastavili slavlje bez potrebe za dodatnom reakcijom”.

Milenković navodi da je već duže vreme postoji problem nepoverenja srpske zajednice u kosovske institucije, a da je najprimetnije u odnosu prema kosovskoj policiji.

„Kosovska policija je za vreme vlasti Samopredeljenja, a naročito sa poslednjom njihovom vladom, zloupotrebljavana mnogo puta u političke svrhe i negde je opšti utisak unutar srpske zajednice da su te bezbednosne institucije zloupotrebljavane za političku kampanju, kao produžena ruka toj nacionalističkoj politici koju je Samopredeljenje vodilo i gde je imalo sever (Kosova) kao platformu za angažovanje svog biračkog tela, za prikupljanje glasova ili za generalnu političku kampanju”, objašnjava Milenković.

Dodaje da je u tom smislu policija izgubila kredibilitet unutar srpske zajednice.

Miodrag Marinković izvršni direktor NVO „CASA” za „Vreme” kaže da je u jučerašnjem incidentu jedino nova okolnost da je neko telefonom dobro zabeležio sve detalje slučaja, „uključujući svedočenja o brutalnosti policijskog službenika kosovske policije, pa čak i izraze na njegovom licu u kojima se prepoznaje bes i mržnja, gotovo dokumentarnog karaktera“.

Dodaje da je sve ostalo slično onome što Srbi na severu Kosova svedoče i trpe poslednje dve godine – „a to je sistemsko nasilje kosovske policije nad građanima srpske nacionalnosti“.

Marinković objašnjava da to nasilje ima različite manifestacione oblike. „To su ponižavanje građana, primena prekomerne sile, elementi mučenja u pritvoru, pa do ispada besa kakav smo videli juče. Kosovska policija, koja je zamenila srpske policajce, ne deluje kao servis građana već po političkom mandatu“, naglašava naš sagovornik.

Reakcija Srpske liste – još jedno saopštenje

Potrepredsednik Srpske liste Ivan Zaporožac rekao je da su zatražili hitnu istragu ovog događaja, utvrđivanje odgovornosti i sankcionisanje policajaca koji su, kako je naveo, „zloupotrebili svoja ovlašćenja”.

Srpska lista za portal Alternativna rekla je da su obavestili sve međunarodne predstavnike o incidentu dostavljajući im „odgovarajuće materijale”.

Marinković podseća za „Vreme“ da je političkom odlukom Srpske liste uz koordinaciju sa Beogradom pre više od dve godine, odlučeno da 560 srpskih policajaca napusti Kosovsku policiju, da više od 100 sudijskih službenika, sudija i tužilaca srpske nacionalnosti napusti kosovske institucije i, da se četiri opštine na severu Kosova preda albanskim gradonačelnicima i odbornicima.

„Kurti nije mogao dobiti veći poklon od te neobjašnjive odluke, koja je otvorila vrata instaliranju njegovih gradonačelnika i policajaca i potpunom preuzimanju institucija, što je bio preduslov za aktuelno nasilje na severu. Zato ta saopštenja (Srpske liste) nemaju težinu“, naglašava naš sagovornik.

Dalje ukazuje da Srpska lista danas ne vodi srpski narod na Kosovu, a ni Beograd ne preduzima odgovarajuće korake. „Čini se da smo prepušteni sami sebi i da je samoorganizovanje građana kroz proteste i delovanje civilnog društva jedini otpor ovom nezakonitom divljanju Kosovske policije“, kaže Marinković.

MUP Srbije izdao nalog za hapšenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije izdalo je nalog za hapšenje pripadnika Kosovske policije koji je dan ranije učestvovao u incidentu na šetalištu u Severnoj Mitroivici, saopšteno je iz MUP-a.

Ministarstvo pravde Srbije traži hitnu i nepristrasnu međunarodnu istragu, ali i obustavu političke i logističke podrške Kosovskoj policiji.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić navodi da „međunarodna zajednica pre svega EU, KFOR, EULEX i UNMIK snosi odgovornost za bezbednost i političku atmosferu na Kosovu“, te da „njihova pasivnost, dvostruki standardi i selektivna pravda obesmišljavaju svaki princip na koji se Evropa i međunarodne misije pozivaju”.

Šta je rešenje?

Marinković naglašava da jučerašnja mržnja na licu policijskog službenika odražava i duboku društvenu i etničku netrpeljivost podstaknutu političkom krizom, nasiljem i orkestriranim medijskim manipulacijama iz Prištine i Beograda. „To je suština problema.“

„Jedino održivo rešenje je povratak Srba u kosovsku policiju, pravosuđe i opštinske strukture, uz istovremeno uspostavljanje autonomnog oblika samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu. Da bi se to ostvarilo, neophodno je oživeti pregovarački proces između Prištine i Beograda i obezbediti da međunarodna zajednica izvrši dovoljno jak pritisak na obe strane kako bi pristale na kompromis. Sudeći po sadašnjem stanju i nedostatku efikasnog angažmana međunarodne zajednice, daleko smo od tog rešenja“, zaključuje Miodrag Marinković.