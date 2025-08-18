Profesor Zoran Ivošević, dugogodišnji sudija Vrhovnog suda Srbije i osnivač i prvi predsednik Društva sudija Srbije, preminuo je u 89. godini u Beogradu, objavio je Danas.

Profesor dr. Zoran Ivošević, rođen je 07. 12.1936. godine u Nišu, završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Bio je sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, sudija Okružnog suda u Beogradu, podsekretar za pravosuđe u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i opštu upravu, sudija udruženog rada Srbije i sudija Vrhovnog suda Srbije. Bio je i član Saveta i član Suda časti Univerziteta u Beogradu, sudija Suda časti Savezne Privredne komore, predsednik Pravne komisije Fudbalskog kluba Crvena Zvezda, predsednik Pravne komisije Fudbalskog saveza Jugoslavije.

Zbog zalaganja za nezavisnost sudske vlasti, dva puta je nezakonito razrešen dužnosti sudije Vrhovnog suda Srbije u vreme vlasti Slobodana Miloševića.

Izvor: Danas