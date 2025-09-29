Udruženja poljoprivrednika najavila su nastavak protesta i višednevne izlaske na ulice i puteve širom Srbije zbog toga što se nadležno ministarstvo i institucije uporno uglošuju o njihove zahteve

Odluka o nastavku protesta poljoprivrednika doneta je na sastanku u Dolovu, održanom 27. septembra, na kojem su učestvovali predstavnici više udruženja poljoprivrednika – „Dolovački paori“, „Savez Banata“, „Novoseljanski paori“, „Udruženje poljoprivrednika opštine Srbobran“, „Banatska crnica“ i „Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije“.

„Zbog zanemarivanja ministarstva kao i drugih institucija jasnih zahteva poljoprivrednih udruženja koji su prezentovani javnosti, ova poljoprivredna udruženja donela su odluku o nastavku protesta u vidu višednevnih izlazaka na ulice i puteve širom Srbije“, navode poljoprivrednici.

Dodaju da je postignuta saglasnost da su ovo dugogodišnji problemi koji su prezentovani kako bivšim vladama i ministirstvima tako i sadašnjim.

„Navodimo da je studenski zahtev ‘Da prorade institucije’ opravdan i tačan i tu nema mesta pregovorima“, zaključuju poljoprivrednici.

Zbog represije protesti neće biti prijavljivani

Poljoprivrednici kažu da protesti neće biti zvanično prijavljivani „zbog represije nad i hapšenja poljoprivrednika“.

Nadležnim institucijama upućeno je više pitanja, između ostalog, na koji način će tržište primarnih poljoprivrednih proizvoda država „oteti iz ruku kartela“, kao i kada će početi da kontroliše kvalitet robe koji preko granica ulazi u Srbiju.

Njihovi zahtevi ostali su isti – hitna isplata svih zaostalih dugovanja iz prethodnih godina, gorivo bez akcize direktno na pumpama, kao i hitno uklanjanje fantomskih poljoprivrednih gazdinstava iz sistema.

Poljoprivrednici traže i refinansiranje postojećih poljoprivrednih kredita uz kamatnu stopu od jedan odsto, naknadu od 300 evra po hektaru za jare kulture, te razbijanje kartelskog ponašanja na tržištu primarnih proizvoda.

Protest „upozorenja“ održan je ispred zgrade Pokrajinske vlade 15. septembra, nakon kojeg su privedena tri zemljoradnika.