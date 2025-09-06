Uredništvo "Vremena" najoštrije osuđuje ponižavanje i maltretiranje koleginice Katarine Stevanović na protestu u Novom Sadu i zahteva odgovornost svih policajaca koji su u tome učestvovali

Dok je izveštavala sa protesta u Novom Sadu 5. septembra novinarka „Vremena“ Katarina Stevanović bila je izložena policijskom maltretiranju i ponižavanju.

Uprkos jasno istaknutoj oznaci PRESS na žutom prsluku, iako je pokazala novinarsku legitimaciju i više puta rekla da je novinarka na zadatku, policija ju je privela, zabranila da se telefonom javi redakciji i naterela da leži na zemlji sa rukama na leđima.

Uredništvo „Vremena“ najoštrije osuđuje ponižavanje i maltretiranje koleginice Stevanović i grubo kršenje zakona o slobodi medija i zahteva da odgovaraju svi policajci koji su u tome učestvovali.