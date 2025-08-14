Malo ko je spavao u Srbiji u noći između 13. i 14. avgusta.

Jedan izvučen pištolj, desetine povređenih, ozbiljni okršaji, pojavljivanje Andreja i Aleksandra Vučića u Ćacilendu – ovo je ukratko saldo protesta širom Srbije, koji su se odigrali u veče i tokom noći sa srede na četvrtak.

Organizatori su samo nekoliko sati ranije, u sredu, 13. avgusta pozvali na brojne proteste sa porukom „Probudi se“, a povod su bili incidenati koji su se dogodili ispred prostorija SNS-a u Vrbasu i Bačkoj Palanci dan ranije.

Ovaj poziv čulo je na stotine hiljada ljudi širom zemlje.

Građanski rat

Studenti u blokadi oglasili su se na društvenim mrežama po završetku protesta i poručili da je vlast sinoć htela sukobima da izazove građanski rat.

„Režim je krivca davno odredio – krivi su studenti i građani. Državni vrh se više ne krije iza fraza o dijalogu, predsednik je najavio čišćenje. Policija je ponovo zaštitila režimske lojaliste koji su bacali kamenice i ispaljivali pirotehniku na demostrante. Pred narod su izašli i sa pištoljem,“ navode u objavi na Instagramu studenti u blokadi, te da im „neće dozvoliti da nastave sa uništavanjem ljudskih života“.

Na to je odgovorio Aleksandar Vučić izjavom da građanskog rata, bilo kakvog, neće biti, dodajući da oni „koji su vršili nasilje pokazuju svu histeriju i sav očaj zato što ih je malo i sve ih je manje“.

Pištolj u jednoj, a baklja u drugoj ruci

Samo u Novom Sadu je u prostorijama SNS-a povređeno 64 građana, kao i pet pripadnika Kobri, izlavila je vlast, a Vučić dodao da povređeni u Novom Sadu „plivaju u krvi“. Povređeno je, saopštio je MUP, i najmanje 16 policajaca.

Najveći okršaji bili su upravo u Novom Sadu. Građani su iz prostorija Srpske napredne stranke zasuti pirotehničkim sredstvima. Napadnuti su reporteri, jedan građanin je povređen, a takođe i jedan policajac.

Tokom incidenata, jedan od okupljenih građana sa vidnim povredama koje je zadobio, kako tvrdi, jer su mu baklju stavili u usta, rekao je da je jedan od pristalica vladajuće stranke sa maskom na licu i pancirom na sebi držao pištolj u jednoj, a baklju u drugoj ruci.

Više incidenata dogodilo se i u Beogradu i Nišu. Policija je hapsila građane kod Pravnog fakulteta, a na ulicama prestonice su zabeleženi prizori policijske brutalnosti prema građanima. Bacila je i suzavac na Novom Beogradu. Došlo je i do obračuna žandarmerije i okupljenih na protestu u Nišu.

Andrej i Aleksandar

Osim horde batinaša po brojnim gradovima u Srbiji, protest je obeležilo i pojavljivanje Andreja Vučića, brata predsednika Republike, koji je došao uveče u Ćacilend. Andrej Vučić se ne pojavljuje mnogo u javnosti, ne daje izjave za medije i ne gostuje po televizijama, ali je to čovek koji je zapravo „izvršni direktor“ SNS mašinerije.

Istraživački mediji su pisali da je preuzeo gotovo sve restorane koji dobro posluju po Srbiji. Izveštavali su o njegovim brojnim unosnim poslovima sa osiguranjem, dilovima sa Zvonkom Veselinovićem sa severa Kosova, kao i tome da se u „skaj” porukama saradnika narko-bosa Darka Šarića navodi da su se za naklonost Andreja Vučića borili SNS klanovi sukobljeni oko vrednih državnih poslova u energetici, kao i da je odlučivao o tome ko će da bude direktor policije.

Tako se pojavljivanje Andreja može tumačiti i kao konkretna poruka batinašima, parapolicijskim brigadama i studentima 2.0 u Ćacilendu – da sabiju redove i „bolje rade“ za SNS stvar.

Ubrzo za njim, u Ćacilend je stigao i Aleksandar Vučić, tu se i snimio za Instagram u poruci koja je bila miks pomirljivosti i pretnji.

„U 15 do 10 evo me ispred Skupštine na ivici Ćacilenda, pošto su rekli da će da napadaju, pa sam došao da budem ovde sa narodom“, objavio je Vučić. „Sa narodom koji samo čuva svoje, ne dira nikoga, ne napada nikoga.“

Dodao je, naizgled pomirljivo, da je „više nego ikada ranije, potrebno da slušamo jedni druge, razumemo i da ne mrzimo nikoga“. Ipak, nastavio je u svom stilu, rekavši da su „strašne stvari činili večeras u Novom Sadu i da ih i dalje čine“. Dodao je da „kada pokažete volju za mirom“, aludirajući na sebe „na kraju strpljenjem rešavate stvari“.

Kako je jutro stizalo, stizale se njegove izjave jedna za drugom.

On je kazao da je na ulici bio „izrazito mali broj ljudi i da su verovatno zato bili iznervirani“.

„Desetostruko je više bilo onih koji su branili, čuvali svoju kuću i svoje prostorije od onih koji su hteli da ih napadnu. U Šidu ih je bilo 60, onih koji su branili svoje prostorije bilo je preko 500. U Rumi je bio sličan odnos, u Mitrovici je bio sličan odnos. U Leskovcu takođe, ali je neverovatno da je neko pomislio da svojom svirepošću, brutalnošću može da sruši državu“, rekao je Vučić.

