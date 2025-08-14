U sredu uveče se na poziv studenata ponovo protestovalo širom Srbije. Naprednjaci su uzvratili. Povređeno je sedamdesetak ljudi. Jutro posle može da se izvuče šest zaključaka

U sredu uveče se na poziv studenata protestovalo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kruševcu, Smederevu, Užicu, Čačku, Pančevu, Lazarevcu, Vrbasu… Noć su obeležili okršaji demonstranata sa pristalicima Srpske napredne stranke, grupama muškaraca koje su naprednjaci angažovali da pojačaju njihove redove i specijalnim jedinicama policije. Trvenje između onih koji zahtevaju vladavinu prava i onih koji brane vladavinu Aleksandra Vučića i SNS-a ušlo je u novu fazu. Jutro posle može da se izvuče šest zaključaka.

Prvo Razgolićeno je da se radi o konfrontaciji partije koja je zajahala državu i građana koji hoće da je zbace sa vlasti. Aleksandar Vučić se u dva navrata pojavljivao u javnosti, ne kao šef države, već kao vođa Srpske napredne stranke koji je stranačkim odredima dao zeleno svetlo da se pobiju sa njegovim protivnicima. Logično je da se u partijskoj državi protestuje ispred podružnica SNS-a koji je zauzeo državne institucije i u čijem se vrhu donose sve odluke.

Drugo Žandarmerija, Policijska brigada i Interventna jedinica policije nemaju kapaciteta da obezbede red i mir kada se protesti istovremeno održavaju u više mesta u Srbiji, a u većim gradovima na više lokacija. Zbog manjka ljudstva primorani su da isuču pendreke i mlate demonstrante, kada dobiju naređenje da ih rasteraju, u nadi da će se razbežati. Da su naišli na otpor ljudi koji protestuju, ne bi mogli da ih potisnu. To je bilo vidljivo u ulicima Kralja Milana i Nemanjinoj u Beogradu.

Treće Ako su preko noći, usred avgusta, organizovani ovakvi protesti sa ovolikim brojem ljudi, nameće se pitanje šta će biti u septembru kada se protesti budu unapred planirali i građani vrate sa odmora.

Četvrto Prostora za dijalog pobunjenih građana i onih koji vladaju Srbijom više nema. Granica je pređena kada su na scenu otvoreno izašle paravojne formacije Srpske napredne stranke pod zaštitom vrha policije.

Peto U pobunjenom delu društva strah se potpuno raspršio i ustupio mesto besu. Eskalacija nasilja lebdi u vazduhu i verovatnija je od smirivanja situacije.

Šesto Uz svu uzdržanost zapadnih lidera, scene kakve su u utorak i sredu obeležile Srbiju ne mogu da ignorišu. Vidljivo je da se Vučiću izmiće vlast pod nogama, da on više nije veliki, voljeni vođa u jednoj demokratskoj zemlji koji sve drži pod kontrolom, kakvim se predstavlja, već autokrata koji se pretvara u Lukašenka koji više od devet meseci ne može da izađe na kraj sa pobunjenim delom društva.