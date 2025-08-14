Pucnjava na protestu u Novom Sadu

14.avgust 2025. I.M.

Pucanje iz pištolja u Novom Sadu: Zašto Miloša Vučevića čuva sedam kobri?

Nakon što je pripadnik Vojske Srbije ispalio hitac u vazduh tokom sukoba ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu, oglasili su se direktor VBA, lider naprednjaka Miloš Vučević i sam vojnik. Ipak, na ključno pitanje nema odgovora: zašto predsednika jedne političke partije obezbeđuje sedam pripadnika specijalne vojne jedinice

Protesti širom Srbije

14.avgust 2025. M.L.J.

Pištolj i baklje, Andrej i Aleksandar

Protest „Probudi se“ držao je budnim pobunjene građane, ali i brojne pripadnike policije, maskirane batinaše, vrh Srpske napredne stranke i ceo Ćacilend

Incidenti u Novom Sadu tokom protesta

Protesti širom Srbije

13.avgust 2025. M.S.

Haos u Novom Sadu: SNS protiv građana

U Novom Sadu građani su u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru oslobođenja iz prostorija Srpske napredne stranke zasuti pirotehničkim sredstvima. Napadnuti su reporteri, jedan građanin je povređen, a takođe i jedan policajac