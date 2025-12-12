Poslednji slučajevi napada na tužioce i sudije nameću pitanje: da li pritisci Vučićevog režima ulaze u novu fazu, od institucionalnog ometanja i medijskih kampanja do direktnih fizičkih obračuna

Jedna tužiteljka onemogućena je da izvrši uviđaj u tzv. Ćacilendu, izvršna vlast sprovodi frontalni napad na Tužilaštvo za organizovani kriminal, Vrhovno javno tužilaštvo „progovorilo“ je o pritisku iz Skupštine Srbije, tužiteljki iz Subotice zapaljen je automobil. Ovo su samo slučajevi koji su u decembru dospeli u javnost i ponovo otvaraju pitanje bezbednosti i autonomije tužilaštva.

Najnoviji incident dogodio se u Subotici, gde je javnoj tužiteljki Osnovnog javnog tužilaštva Aleksandri Stojsavljević zapaljeno vozilo. Ovaj slučaj nameće pitanje da li se zastrašivanje pravosudnih funkcionera seli na teren direktnog i fizičkog ugrožavanja.

Namerno paljenje automobila tužiteljke Stojsavljević?

Stojsavljević je izjavila da se oseća uznemireno i da strahuje za ličnu bezbednost i za bezbednost svoje porodice nakon što joj je automobil izgoreo ispred zgrade. Prema njenim rečima, policija je 10. decembra oko četiri sata ujutru pozvonila na vrata i obavestila je da je vozilo u plamenu. Tek nakon silaska ispred zgrade mogla je da se uveri da je reč o njenom automobilu.

Sam momenat u kojem shvata da je paljenje verovatno namerno, kako kaže, bio je šokantan, naročito zato što, prema njenom tumačenju, ni profesionalno ni privatno nije imala sukobe, niti je dobijala pretnje.

„Sama činjenica da mi je neko namerno zapalio automobil za mene je bila neverovatna. Kada je požar ugašen i kada sam se malo pribrala, počela sam da razmišljam ko bi i zašto mogao da stoji iza toga”, navela je Stojsavljević za Novu.

Ipak, o motivima i detaljima postupka koji je pokrenut povodom paljenja ne govori, jer ne želi da ugrozi istragu.

Slučaj prebijanja

Stojsavljević potvrđuje i ranije medijske navode da je nekoliko sati nakon incidenta trebalo da sasluša oštećenog u postupku koji vodi povodom jednog slučaja prebijanja. Ovaj podatak dodatno pojačava sumnje da u pitanju možda nije izolovan događaj, već ciljano zastrašivanje.

„Posle svega što se dogodilo, mogu da kažem da osećam da mi je ugrožena bezbednost, kako moja lična, tako i moje porodice. Događaj je uznemirio i druge kolege iz tužilaštva i suda koji se takođe više ne osećaju bezbedno”, dodala je.

Podršku su joj istog dana uputili predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković i vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, koja je poručila da će učiniti sve da se obezbedi zaštita njoj i njenoj porodici. Ipak, iz Ministarstva pravde niko je nije kontaktirao.

„Imam utisak da mi je u ovom trenutku neophodno obezbeđenje, posebno zbog porodice”, zaključila je Stojsavljević.

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković ukazali su nedavno šefu Delegacije EU na „pokušaje neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačkih funkcija“.

Protest sudija i tužilaca u Subotici

Neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke” organizuje u subotu 13. decembra u Subotici protest zbog „stalnih i sve ozbiljnijih napada na pravosuđe”.

Skup će početi u podne ispred zgrade suda u Subotici.

U pozivu se navodi da se „sudije i tužioci koji postupaju u skladu sa zakonom, osim medijskih napada, etiketiranja i neprimerenih uticaja izvršne vlasti i interesnih grupa, sve češće suočavaju i sa napadima na ličnu bezbednost i imovinu”.

Kao poslednji u nizu incidenata navodi se upravo paljenje automobila tužiteljke Stojsavljević, čime su, kako je naglašeno, „ugroženi njena bezbednost i bezbednost njene porodice”.

„Šta je sledeće? Još je jedino ostalo da su nam ugroženi životi zbog toga što radimo svoj posao”, upitali su sudije i tužioci u saopštenju.

Oni upozoravaju i da nadležni pravosudni organi ne reaguju na konstantne napade na nosioce pravosudnih funkcija, zbog čega, kako navode, postoji opasnost da se slični napadi mogu dogoditi bilo kome ko obavlja svoj posao u skladu sa zakonom.

Organizatori protesta pozvali su sve sudije i tužioce, strukovna udruženja, advokate i kolege da prisustvom protestu iskažu zajedništvo i solidarnost i pošalju poruku da ne pristaju na pritiske i zastrašivanja.