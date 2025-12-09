Službena beleška tužiteljke Prvog osnovnog javnog tužilaštva otkriva da joj je 5. novembra onemogućeno da izvrši uviđaj na prostoru Ćacilenda, iako je postojala prijava o teškom krivičnom delu. Dokument baca novo svetlo na postupanje policije tokom protesta

List Danas je došao u posed službene beleške u kojoj tužiteljka Prvog osnovnog javnog tužilaštva Gordana Nedić Isailović opisuje na koji način joj je onemogućeno vršenje uviđaja u tzv. Ćacilendu.

Službenu belešku Danas je pribavio od izvora u Sektoru unutrašnje kontrole MUP-a, kome je ova beleška dostavljena, uz dopis da se po njoj hitno postupa.

Tužiteljka je u belešci detaljno opisala kako se tog 5. novembra čitav događaj odigrao i na koji način joj policijski službenici policijske stanice Stari grad nisu omogućili da izvrši uviđaj u Ćacilendu.

Otimanje telefona

Kako opisuje u belešci, tog je dana bila dežurni tužilac kada su je policajci iz Starog grada obavestili da je jedna osoba prijavila da su joj u Ćacilendu četvorica–petorica maskiranih muškaraca, lica prekrivenog kapama, otela telefon, piše Danas.

U belešci se navodi da su joj policijski službenici, opisujući događaj, rekli da je neophodno preduzeti dokazne radnje kako bi se otkrio identitet počinilaca.

„Smatrala sam da je neophodno odmah izaći na lice mesta i obaviti uviđaj kao hitnu i neodložnu dokaznu radnju, jer su od tri do pet muških osoba otele te oduzela mobilni telefon, zbog čega navodi oštećene ukazuju da bi se u njihovim radnjama mogla dati obeležja krivičnog dela razbojništva iz člana 206. KZ RS“, piše u belešci.

U belešci se dalje navodi da je tužiteljka naložila policajcima da dođu kolima po nju kako bi prisustvovala uviđaju, što su policajci i učinili, ali je tužiteljku odmah nazvao načelnik kriminalističke tehnike u Starom gradu kako bi je upozorio da vršenje uviđaja u tom delu grada nije bezbedno.

„Prilikom dolaska u policijsku stanicu otišla sam u kabinet načelnika kriminalističke tehnike koji mi je saopštio da nećemo moći da radimo uviđaj, jer je mesto nebezbedno zbog protesta koji su se u tom trenutku odvijali. Nakon toga došao je i šef, načelnik policijske stanice, i pokazao mi snimke sa svog mobilnog uređaja – prenos protesta – pokazujući mi da u tom prostoru leti kamenje i pirotehnička sredstva i da su radnici policije sa lica mesta upozorili na nemogućnost obezbeđenja radi vršenja uviđaja“, piše u belešci.

Insistiranje na uviđaju

Ipak, tužiteljka je nastavila da insistira da joj se obezbedi da izvrši uviđaj, što i sam zakon nalaže, jer je smatrala da postoji mogućnost da se tamo zateknu izvršioci dela i pronađe otet telefon.

„Načelnici su odbijali pod izgovorom da je zaista nemoguće obezbediti lice mesta, da uviđajna ekipa ne može sa mnom kao dežurnim tužiocem da ode na plato ispred Skupštine. Zatražila sam da dovedu članove JZO smatrajući da bi nas u tom slučaju mogli sprovesti do lica mesta. Načelnici su mi objasnili da ni to nije moguće, jer ta jedinica je iz, kako su oni naveli, druge službe. Insistirala sam da bi bilo celishodno ipak izaći na lice mesta u cilju sprovođenja ove dokazne radnje, što ZKP nalaže i tužiocu, a najpre policiji, i da ne postoji situacija u kojoj se uviđaj ne može sprovesti, ali su načelnici ostali pri gore navedenom stavu“, stoji u belešci.

Tužiteljka dalje navodi da nije razumela indiferentnost policije u ovoj situaciji i odbijanje da postupе kako im je naložila, jer je napomenula da bi na tom prostoru, a prema njenim dosadašnjim neformalnim saznanjima, mogli sprovesti i radnju pregleda lica i stvari, s obzirom na to da na tom mestu možda borave i lica kriminogene prošlosti, osobe za kojima su raspisane potrage, poternice ili je doneto rešenje o određivanju pritvora, što bi policiji olakšalo i rasvetljavanje eventualnih drugih krivičnih dela, možda bi otkrili i nova krivična dela.

Beleška dostavljena glavnom tužiocu

„Takođe, načelnik je u toku razgovora sa mnom obavestio i glavnog javnog tužioca o mom prisustvu i traženju da se sprovede uviđaj, te mi je glavni tužilac prepustio da samostalno u saradnji sa radnicima policije izađem na lice mesta. Kako je vreme odmicalo i kako su načelnici ostali pri stavu da neće obezbediti uviđajnu ekipu sa kojom ću otići na lice mesta jer nije bezbedno, a sada već prema mojoj ličnoj proceni ni njima nije bio dozvoljen pristup tom mestu, bila sam primorana da policijsku stanicu napustim“, piše u dokumentu u koji je Danas imao uvid.

Na kraju beleške se navodi da se ona dostavlja glavnom tužiocu radi združivanja iste sa spisima predmeta KTR14565/25 ili formiranja novog predmeta kako bi se procenilo da li su se u radnjama službenih lica stekla obeležja nekog od krivičnih dela za koje bi se gonjenje moglo preduzeti po službenoj dužnosti.