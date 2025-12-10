Iz novog broja „Vremena“
Kružna kretanja građanina Šapića
Formalni gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić bavi se kružnim tokovima. Dok je grad u haosu, i sam Šapić hvata krug – može se videti jedino na vaterpolu
Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković ukazali su šefu Delegacije EU na „pokušaje neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačkih funkcija“
Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković sastali su se sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom i članovima njegove delegacije, kako bi ih upoznali sa trenutnim stanjem u javnom tužilaštvu Srbije.
Dolovac i Stamenković upoznali su sagovornike sa mogućim izmenama zakonskog okvira kojim se propisuje organizacija, način rada i ovlašćenja javnog tužilaštva, kao i sa predstojećim izborima za Visoki savet tužilaštva i posledicama koje su nastale nakon neuspešnog izbora 88 javnih tužilaca u novembru ove godine, a u svetlu ispunjavanja obaveza koje je Srbija preuzela u toku procesa pridruživanja Evropskoj uniji, koje se tiču javnog tužilaštva i pravosuđa, navodi se u saopštenju VJT.
U razgovoru su razmatrane obaveze koje Vrhovno javno tužilaštvo i Visoki savet tužilaštva imaju u procesu pridruživanja, posebno u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24, i načini na koji mogu da se otklone prepreke na koje ove dve institucije nailaze u njihovom ispunjavanju.
Vrhovni javni tužilac i predsednik Visokog saveta tužilaštva su ukazali i na kampanju pokušaja neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačkih funkcija u Srbiji, koja je svakodnevno prisutna i znatno jača u intenzitetu, kao i na slučajeve pokušaja zastrašivanja i napada na javne tužioce.
Zajednička je ocena da situacija u javnom tužilaštvu i pravosuđu naše zemlje treba pažljivo da se prati i ceni u odnosu na merila, kriterijume i aktivnosti koje je Srbija preuzela kao obavezu u postupku pridruživanja Evropskoj uniji u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24, kojima se utvrđuje neophodnost vladavine prava, samostalnosti javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva, navodi se u saopštenju.
Planom se predviđa izrada idejnog rešenja, preciziranje prostorne, funkcionalne, infrastrukturne i saobraćajne organizacije ovog područja, kao i priprema neophodnih podloga i dokumenata za postupke pred nadležnim organima
Pucnjava u kafiću „Angelino" na Vračaru, u kojoj je ranjen vlasnik objekta, poslednja je u nizu oružanih obračuna u Beogradu za nepunih mesec dana
Na pojedinim stovarištima pelet je skuplji i do 50 odsto, ako ga uopšte ima. Pitali smo proizvođače šta je uzrok tome
Ministar Gašić ponovo najavljuje povratak vojnog roka, a za to je Skupština Srbije odvojila i sredstva u budžetu. O tome koliko je vraćanje vojnog roka realno, za „Vreme” govori vojni analitičar Davor Lukač
