Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković sastali su se sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom i članovima njegove delegacije, kako bi ih upoznali sa trenutnim stanjem u javnom tužilaštvu Srbije.

Dolovac i Stamenković upoznali su sagovornike sa mogućim izmenama zakonskog okvira kojim se propisuje organizacija, način rada i ovlašćenja javnog tužilaštva, kao i sa predstojećim izborima za Visoki savet tužilaštva i posledicama koje su nastale nakon neuspešnog izbora 88 javnih tužilaca u novembru ove godine, a u svetlu ispunjavanja obaveza koje je Srbija preuzela u toku procesa pridruživanja Evropskoj uniji, koje se tiču javnog tužilaštva i pravosuđa, navodi se u saopštenju VJT.

U razgovoru su razmatrane obaveze koje Vrhovno javno tužilaštvo i Visoki savet tužilaštva imaju u procesu pridruživanja, posebno u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24, i načini na koji mogu da se otklone prepreke na koje ove dve institucije nailaze u njihovom ispunjavanju.

Vrhovni javni tužilac i predsednik Visokog saveta tužilaštva su ukazali i na kampanju pokušaja neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačkih funkcija u Srbiji, koja je svakodnevno prisutna i znatno jača u intenzitetu, kao i na slučajeve pokušaja zastrašivanja i napada na javne tužioce.

Zajednička je ocena da situacija u javnom tužilaštvu i pravosuđu naše zemlje treba pažljivo da se prati i ceni u odnosu na merila, kriterijume i aktivnosti koje je Srbija preuzela kao obavezu u postupku pridruživanja Evropskoj uniji u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24, kojima se utvrđuje neophodnost vladavine prava, samostalnosti javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva, navodi se u saopštenju.

Izvor: Fonet