Izvršna vlast najavljuje da će neugodno Tužilaštvo za organizovani kriminal pretvoriti u odeljenje Višeg tužilaštva u Beogradu – koje vodi lojalni Nenad Stefanović. O tome za novi broj „Vremena“ govori predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković

Branko Stamenković, predsednik Visokog saveta tužilaštva, kaže da do tužilaštava i saveta nije stigao nijedan nacrt eventualnih izmena zakona prema kojima bi se ukinulo Tužilaštvo za organizovani kriminal kao samostalno.

No, Stamenković za „Vreme“ priča da su najave koje daju nosioci izvršne vlasti uznemirujuće. „Indikativno je da, sudeći po tim izjavama, i Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine, kao i Posebno javno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, treba da postanu samo odeljenja u okviru Višeg javnog tužilaštva u Beogradu“, kaže on.

„To znači da bi glavni javni tužilac tog tužilaštva, bez obzira na to da li je to Nenad Stefanović kao sada ili neko drugi, bio ovlašćen da samostalno, bez ikakvih izbora, mišljenja i tome slično u odabiru kadra, donošenjem godišnjeg plana rada rasporedi tužioce za koje on diskreciono misli da treba da rade u tim odeljenjima, kao što je to sada slučaj sa drugim odeljenjima tog tužilaštva“, dodaje Stamenković u intervjuu za novi broj „Vremena“ koji je na kioscima od ovog četvrtka (11. decembar).

Neviđena koncentracija moći

Stamenković važi za jednog od najbližih saradnika vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac. I Dolovac i Stamenković i Mladen Nenadić, kao prvi čovek Tužilaštva za organizovani kriminal, ali i neki drugi tužioci nalaze se na žestokom udaru režima i njegovih pit-bul medija.

Zašto? Odgovor je jednostavan: zato što su se usudili da pokrenu istrage protiv visokih državnih funkcionera u slučaju nadstrešnice i Generalštaba, što je donedavno delovalo kao naučna fantastika.

Stamenković kaže da bi podvođenje više tužilaštva pod Više javno tužilaštvo bio „do sada nezabeležena koncentracija moći u rukama jednog šefa tužilaštva, koji bi u svojoj nadležnosti pored redovne imao i specijalističku nadležnost na teritoriji cele Republike Srbije u odnosu na organizovani kriminal, ratne zločine i visokotehnološki kriminal, a što sada nema“.

Ceo intervju sa Brankom Stamenkovićem čitajte u novom „Vremenu“ od ovog četvrtka (11. decembar) ili se pretplatite.