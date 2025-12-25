Aleksandar Dikić, kolumnista i autor emisije „Bez ustručavanja“, pušten je da se brani sa slobode nakon razmatranja predloga advokata i dosadašnje istrage

Novinar Aleksandar Dikić pušten je da se brani sa slobode, nakon što je prethodno bio u pritvoru zbog optužbi za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Sud je ocenio da ne postoje okolnosti koje bi opravdale nastavak pritvora i da Dikić može adekvatno da prati tok postupka izvan pritvorskih prostorija.

Odluka je doneta nakon razmatranja predloga njegovog advokata i sagledavanja dosadašnjeg toka istrage, čime su ispoštovana prava na odbranu i pravično suđenje.

Protiv Dikića je podignuta krivična prijava koja je u nadležnosti Vrhovnog javnog tužilaštva, a istraga je i dalje u toku.

Iako je pritvor bio produžen radi obezbeđenja nesmetanog toka postupka, sud je utvrdio da nema rizika od bekstva niti opasnosti od ometanja postupka, što je omogućilo njegovo puštanje.

Da mu je ukinut pritvor objavio je na svom Iks nalogu predsednik DS Srđan Milivojević.

Podsetimo, Dikić se tereti za zbog sumnje za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Kolumnistu i autora emisije „Bez ustručavanja“ Aleksandra Dikića uhapsili su juče pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala u Novom Sadu, a zatim je sproveden u Beograd, gde mu je određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 časova.

„Aleksandar Dikić nije ni u jednom trenutku u izjavi zbog koje je priveden spomenuo ime Aleksandra Vučića, niti se ona odnosi na njega“, rekao je sinoć njegov advokat Ivan Ninić, komentarišući privođenje novinara KTV Zrenjanin.

O tome kako je za vlast optužba za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja postala rutinska kvalifikacija u politički osetljivim slučajevima, među koje spada i hapšenje ovog novinara, možete čitati u posebnom tekstu.

