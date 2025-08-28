Nastavak turbulencija u Junajted grupi - na mesto direktora Junajted medije navodno dolazi stari znanac Brent Sadler, omiljeni Britanac srpskih režimskih tabloida
Portal Nova.rs objavio je saznanje po kojem je novi direktor United Grupe Sten Miler odlučio da izvrši hitne promene u kompaniji United Media i zato je imenovao 75-godišnjeg britanskog novinara Brent Sadlera kao glavnu osobu za medije u Srbiji.
Ova odluka je, navodi se u tekstu na ovom portalu, dogovorena i pre nego što je istraživački portal OCCRP otkrio da je novi direktor United Grupe dogovarao sa direktorom Telekoma smenu Aleksandre Subotić, jer kako se to čuje na audio snimku-promene od direktora BC Partners za Evropu Nikosa Stathoupolusa to traži lično Aleksandar Vučić.
Dovođenje Sadlera, kako se saznaje, upravo je deo tog ugovorenog aranžmana o promenama.
Povodom ovih informacija, Nova.rs je pisala i Sadleru, koji do objavljivanja ovog teksta nije odgovorio na pitanja. O istim saznanjima, juče je govorio i Željko Bodrožić, predsednik NUNS, dodaje se.
Sadler, nekadašnji ratni izveštač CNN-a, svojevremeno je bio direktor uređivačkog kolegijuma N1, ali je napustio tu televiziju 2019. godine. Telekom Srbija ga je angažovao kao neformalnog savetnika pri pokretanju Euronewsa u Beogradu, a u međuvremenu posle njegovog odlaska sa N1-SNS funkcioneri, predvođeni Goranom Vesićem, isticali su njegovu „hrabrost“ da optuži Šolaka da utiče na program N1, stoji u tekstu.
Inače, sajt „Antidot“ godinama Sadlera promoviše kao dokaznog svedoka kako se “dirigivano” uređuje program N1, tvrdeći da je upravo Sadler rukovodstvu CNN-a ukazivao na navodna kršenja novinarskih standarda u korist opozicije, za koje je okrivio Šolaka.
„Od trenutka kada je grčki biznismen Nikos Stathopoulos preuzeo punu kontrolu nad United Grupom i uklonio iz rukovodstva osnivače i manjinske suvlasnike Dragana Šolaka i Viktoriyu Boklag, urednici i novinari United Medie upozoravali su nekoliko puta javno na realnu opasnost od urušavanja njihove nezavisnosti“, zaključuje se u tekstu.
