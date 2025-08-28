Portal Nova.rs objavio je saznanje po kojem je novi direktor United Grupe Sten Miler odlučio da izvrši hitne promene u kompaniji United Media i zato je imenovao 75-godišnjeg britanskog novinara Brent Sadlera kao glavnu osobu za medije u Srbiji.

Ova odluka je, navodi se u tekstu na ovom portalu, dogovorena i pre nego što je istraživački portal OCCRP otkrio da je novi direktor United Grupe dogovarao sa direktorom Telekoma smenu Aleksandre Subotić, jer kako se to čuje na audio snimku-promene od direktora BC Partners za Evropu Nikosa Stathoupolusa to traži lično Aleksandar Vučić.

Dovođenje Sadlera, kako se saznaje, upravo je deo tog ugovorenog aranžmana o promenama.

Povodom ovih informacija, Nova.rs je pisala i Sadleru, koji do objavljivanja ovog teksta nije odgovorio na pitanja. O istim saznanjima, juče je govorio i Željko Bodrožić, predsednik NUNS, dodaje se.

Sadler, nekadašnji ratni izveštač CNN-a, svojevremeno je bio direktor uređivačkog kolegijuma N1, ali je napustio tu televiziju 2019. godine. Telekom Srbija ga je angažovao kao neformalnog savetnika pri pokretanju Euronewsa u Beogradu, a u međuvremenu posle njegovog odlaska sa N1-SNS funkcioneri, predvođeni Goranom Vesićem, isticali su njegovu „hrabrost“ da optuži Šolaka da utiče na program N1, stoji u tekstu.

Inače, sajt „Antidot“ godinama Sadlera promoviše kao dokaznog svedoka kako se “dirigivano” uređuje program N1, tvrdeći da je upravo Sadler rukovodstvu CNN-a ukazivao na navodna kršenja novinarskih standarda u korist opozicije, za koje je okrivio Šolaka.

„Od trenutka kada je grčki biznismen Nikos Stathopoulos preuzeo punu kontrolu nad United Grupom i uklonio iz rukovodstva osnivače i manjinske suvlasnike Dragana Šolaka i Viktoriyu Boklag, urednici i novinari United Medie upozoravali su nekoliko puta javno na realnu opasnost od urušavanja njihove nezavisnosti“, zaključuje se u tekstu.

