Petorici osumnjičenih za napad na specijlanu vojnu jedinicu “Kobre” tokom protesta u Novom Sadu 13. Avgusta određen je pritvor, a jednom mera kućnog pritvora

Petorici osumnjičenih za napad na pripadnike jedinice „Kobra“ 13. avgusta u Novom Sadu određen je pritvor do 30 dana na Klisi, dok je jednom osumnjičenom zbog prethodne istorije bolesti određena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora u trajanju od tri meseca, odlučio je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu, prenosi RTV.

Na teret im se stavlja teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je 14. Avgusta da je dan ranije tokom protesta u više gradova povređeno 27 policijskih službenika, a da su “blokaderi povredili gotovo 80 građana”.

Šta se dogodilo

Direktor Vojnobezbednosne agencije Đuro Jovanić rekao je tada da su u Novom Sadu napadnuti i pripadnici Vojske te da je povređeno sedam pripadnika odreda “Kobre“ koji su “izvršavali redovne zadatke i obavezu obezbeđenja određenog lica”. Ispostaviće se da se radilo o predsednik SNS-a Milošu Vučeviću.

Do incidenta je došlo ispred prostorija Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja i u Stražilovskoj. Veliki incidenti izbili su kod prostorija SNS-a na Bulevaru oslobođenja, kada je jedan od pripadnika „Kobri“ iz pištolja pucao u vazduh, piše o21.rs.

U prostorijama SNS-a su se navodno nalazili predsednik stranke Miloš Vučević, njegov sin, kao i ministarka Adrijana Mesarović.

U Novom Sadu i dalje traju saslušanja osoba uhapšenih na protestima prošle nedelje.