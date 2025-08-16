Saopštenje uredništva Vremena
Sramni i klevetnički istup Zlatibora Lončara
Klevete ministra zdravlja Zlatibora Lončara ugrožavaju bezbednost članova redakcije Vremena i kolega iz N1, Nove S i Danasa
Šest osoba uhapšenih u petak u Novom Sadu zbog napada na pripadnike „Kobri“ terete se za pokušaj ubistva, rekao je advokat jednog od osumnjičenih
U Novom Sadu je u petak (15. avgust) uhapšeno šest osoba koje se sumnjiče za napad na pripadnike Kobri tokom protesta u sredu.
Oni se terete za pokušaj ubistva, rekao je za Danas advokat Marko Klipa, koji brani jednog od osumnjičenih.
Oni su u petak pozivani na informativni razgovor u svojstvu građanina, ali su na kraju osumnjičeni.
Određeno im je zadržavanje do 48 sati, prenosi 021.rs.
Kako navodi ovaj medij, advokatima uhapšenih juče ceo dan nije bio dozvoljen kontakt sa njima i oni nisu znali zbog čega su njihovi klijenti privedeni, kao ni u kom svojstvu ih policija drži više od 12 sati bez prava na advokata.
Potezanje pištolja
Direktor Vojno-bezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić rekao je da je u sredu u Novom Sadu povređeno sedam pripadnika Vojske Srbije.
Prema rečima ministar odbrane Bratislava Gašića, pripadnici „Kobri“ su u Novom Sadu bili na zadatku obezbeđenja štićenog lica.
Jedan od njih, zastavnik Vladimir Brkušanin tada je potegao i pištolj.
Novosadska opozicija je osudila upotrebu službenog oružja Vojske Srbije protiv građana u Novom Sadu i zatražila hitnu istragu u vezi sa ovim događajem.
Izvori: 021.rs/Danas
Klevete ministra zdravlja Zlatibora Lončara ugrožavaju bezbednost članova redakcije Vremena i kolega iz N1, Nove S i Danasa
Kada su konačno shvatili da niko neće doći da ih zaštiti od naprednjačkih falangi sa isukanim palicama, građani koji protestuju protiv režima okrenuli su se jedinom što im je preostalo: da se sami brane
Studenti u blokadi objavili su spisak lokacija i satnicu protesta večeras, u subotu, 16. avgusta. Protesti će biti održani u Valjevu, Beogradu, Kniću, Požarevcu, Čačku, Vranju, Gornjem Milanovcu, Leskovcu...
„Sukobi su već na ulicama, poverenje građana je izgubljeno, ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su obavezni da to učine“, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković
Potpredsednik DS-a Miodrag Gavrilović naveo je da je šesnaestogodišnji dečak koji je pretučen na protestu u Valjevu u veoma teškom stanju i da su mu otkazali bubrezi. U Valjevu je ovih dana zabeleženo nezapamćeno policijsko nasilje
Pravosuđe i politikaMože li tužilaštvo da pobedi visoku korupciju Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve