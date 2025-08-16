Šest osoba uhapšenih u petak u Novom Sadu zbog napada na pripadnike „Kobri“ terete se za pokušaj ubistva, rekao je advokat jednog od osumnjičenih

U Novom Sadu je u petak (15. avgust) uhapšeno šest osoba koje se sumnjiče za napad na pripadnike Kobri tokom protesta u sredu.

Oni se terete za pokušaj ubistva, rekao je za Danas advokat Marko Klipa, koji brani jednog od osumnjičenih.

Oni su u petak pozivani na informativni razgovor u svojstvu građanina, ali su na kraju osumnjičeni.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati, prenosi 021.rs.

Kako navodi ovaj medij, advokatima uhapšenih juče ceo dan nije bio dozvoljen kontakt sa njima i oni nisu znali zbog čega su njihovi klijenti privedeni, kao ni u kom svojstvu ih policija drži više od 12 sati bez prava na advokata.

Potezanje pištolja

Direktor Vojno-bezbednosne agencije (VBA) general-potpukovnik Đuro Jovanić rekao je da je u sredu u Novom Sadu povređeno sedam pripadnika Vojske Srbije.

Prema rečima ministar odbrane Bratislava Gašića, pripadnici „Kobri“ su u Novom Sadu bili na zadatku obezbeđenja štićenog lica.

Jedan od njih, zastavnik Vladimir Brkušanin tada je potegao i pištolj.

Novosadska opozicija je osudila upotrebu službenog oružja Vojske Srbije protiv građana u Novom Sadu i zatražila hitnu istragu u vezi sa ovim događajem.

