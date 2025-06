Nekoliko teških kamiona palo je na voz u oblasti Brjansk oko 100 kilometara od granice sa Ukrajinom u Rusiji. Poginulo je sedam osoba, a najmanje 69 je povređeno izjavio je guverner Bjranska. Vlasti sumnjaju na sabotažu.

Guverner Brjanska je saopštio da je povređeno 69 osoba, od kojih je 44 hospitalizovano.

Nadvožnjak se srušio na železničku prugu dok je ispod njega prolazio putnički voz broj 86 koji je saobraćao od Klimova do Moskve, u zapadnoj ruskoj oblasti Brjansk, u subotu uveče.

Ministarstvo za vanredne situacije Rusije saopštilo je da vatrogasne i spasilačke jedinice pokušavaju da pronađu putnike koji su se nalazili u vozu.

Spasilačke ekipe nastavljaju da izvlače ljude iz olupine. Uzrok nesreće još nije poznat, ali je list „Izvestija“ preneo reči izvora koji je naveo da je most možda srušen usled eksplozije.

Nekoliko Telegram kanala tvrdi da je reč o sabotaži.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Moskovske železnice navele su da se most srušio „kao rezultat nezakonitog mešanja u rad transporta“.

