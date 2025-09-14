Protest
Novi Sad: Dobro došla, slobodo
Šetnjom kroz grad, građani na protestu „Slobodo tu smo“ u Novom Sadu otišli su do kampusa univerziteta kako bi se sreli sa studentima. „Mi kampus nećemo dati. Biramo istinu a ne strah“, poručili su studenti
Studenti su se upravo pojavili kao neko ko zna, ko se izjašnjava o nečemu do čega im je najviše stalo. I to je velika radost. Niko takvu Srbiju nije video ko zna otkad – rekao je akademik Matija Bećković
Akademik Matija Bećković izjavio je da su za njega mladi u Srbiji veliko, prijatno iznenađenje, da mu smetaju „matori ljudi“ koji se pojavljuju oko studenata, kao i da svi sad vide da je ovo srušeno.
Ovakvim ocenama svakodnevnice u Srbiji, akademik Matija Bećković privukao je medijsku pažnju.
„To je novi naraštaj za koji sam mislio da su digli ruke, da uče i unapred planiraju gde će da odu, da ovde nemaju nikakvu nadu ni perspektivu. A odjednom su se javili da ih interesuje“, istakao je Bećković, govoreći o mladima u intervjuu za Biznis magazin.
„Najaktuelnija uzrečica bila je – nemam pojma, nikad čuo, baš me briga. Baš taj svet koji je sada na ulici, to je bila njihova reakcija i odgovor na bilo koje ozbiljno pitanje. A sad su se upravo oni pojavili kao neko ko zna, koga se to tiče, koji se izjašnjava o nečemu do čega im je najviše stalo. I to je velika radost. Niko takvu Srbiju nije video ko zna otkad. I nije znao ni da postoji. To je neka novost“, naveo je Bećković.
Mladima poručuje „da se čuvaju onih koji se oko njih motaju“.
„Da ne bude da su mladi radili za druge, koje smo već viđali, a koji ne mogu ni da se dogovore. Svi sad vide da je ovo srušeno, a ne vide šta nastaje“, rekao je Bećković.
Govoreći o protestima u Srbiji koji traju mesecima, Bećković je rekao da vidi mlade, lepe, pametne ljude i devojke za koje, kako je kazao, nije znao da postoje. Smetaju mu, ističe, „matori ljudi“ koji se pojavljuju oko studenata.
„Oni se ponašaju kao da je to njihov svet, kao da su oni to oblikovali i kao da su oni to smislili. Sad odjednom su tu neki matori koji tumače šta oni hoće. I nekako nema alternative. Vidi se da će to da se sruši, ali kao da će da ide u Bermudski trougao“, ocenio je akademik Matija Bećković.
Izvor: FoNet
