Prosvetni radnici koji su u obustavi nastave i dalje su pod žestokim udarom Ministarstva prosvete koje na svaki način želi da zamemari realnost studentske pobune.

Sagovornici „Vremana“ naglašavaju da Ministarstvo prosvete zanima samo kako da pritiscima potpuno uguši svaki vid bunta i da se školska godina završi, a prosvetni radnici odu na raspust, kako bi studenti izgubili važnog saveznika.

Ugrožena licenca

Siniša Avramov, nastavnik engleskog jezika u srednjoj Tehničkoj školi Bečej zbog obustave nastave suspendovan je sa posla i suočava se sa ozbiljnim optužbama zbog kojih može da izgubi licencu, a time i mogućnost da se ikada ponovo zaposli u prosveti.

On je u neprekidnoj obustavi od 7. ferbruara, a prošle sedmice dobio je od direktorke škole Viber poruku da dođe u školu gde mu je predato rešenje o pokretanju disciplinskog postupka koje je bilo već bilo datirano na prethodni dan.

Disciplinski postupak je zapravo već bio pokrenut, a on je dobio rešenje koje je samo preuzeo, uz napšomenu direktorke da to pročita rešenje kod kuće i razmisli da li želi da nastavi sa obustavom rada. Iste večeri je stigla nova poruka direktorke da sutradan dođe ponovo u njenu kancelariju.

„Pitala me je ultimativno da li planiram tog dana da se vratim u nastavu, a kada sam odgovorio da planiram da se vrati u nastavu, ali ne tog dana, ona mi uručila rešenje o disciplinskom postupku koji sa sobom nosi i momentalnu suspenziju s posla“, kaže Avramov za „Vreme“.

On navodi da je direktorka i pored ultimatuma ostavila prostor da ne pokrene disciplinski postupak protiv njega.

„Znači, da sam pristao da se vratim u nastavu tog dana, sve tužbe za koje me terete padaju u vodu, ne važe, što dovodi u pitanje samo rešenje o pokretanju disciplinskog postupka: ili sam ja počinio to za šta me terete ili to odjednom postaje nevažno, pa time ni tužbe nemaju nikakvog smisla“,kaže Avramov.

Njemu se na teret stavljaju teža povreda radne obaveze zbog obustave nastave, ali i mnogo ozbiljnije stvari.

„Teretim se za povredu zabrane, što podrazumeva isključivanje i zanemarivanje učenika, praktično diskriminaciju i zlostavljanje učenika. To je veoma ozbiljna optužba koja sa sobom povlači oduzimanje licence za rad. Više ne govorimo samo o otkazu već o nemogućnosto daljeg zapošljavanja u prosveti“, kaže Avramov.

Upitan da li to znači da bi se sve zaboravilo da se povinovao volji direktorke, Avramov kaže da je to nepoznanica.

„To može da znači ko zna šta, da se disciplinski postupak obustavlja, ali može da znači i da se ne obustavalja, može da znači ko zna šta, da sve to meni ostaje nad glavom kao neko sečivo. Ako sam od 7. februara počeo obustavu, onda sam navodno tada počeo da kršim zakon. Zašto je onda direktorka čekala tri meseca da pokrene postupak? Sve to treba posmatrati u kontekstu onoga što nam se dešava u proteklih nekoliko meseci. Mi smo u nekoj vrsti opsadnog stanja“, kaže on.

Pretnje Ministarstva prosvete

Dok je pod suspenzijom on će dobijati trećinu plate, ali s obzirom da su plate mnogim prosvetnim radnicima umanjivanje, ne zna da li će dobijati trećinu redovne ili umanjenje plate.

„Zato se kolege nevoljno odlučuju na obustavu rada, a ako su već bili u obustavi vraćaju se nazad u nastavu. U pitanje su ucene Ministarstva prosvete kojima su ljude lomili pretnjama, umanjivanjem plata i ugrožavanjem egzistencije. Istovremeno, čitav sistem je zaključan jer direktor škole i pokreće i vodi i odlučuje o disciplinskom postupku. Sve je u rukama direktora. Manevarski prostor prosvetnih radnika zbog toga je vrlo mali, zato še teško odlučuju na obustavu nastave, a zakonski štrajk je razvodnjen vid protesta. Prosvetni radnici se ne bune ne zbog toga što vole ropstvo, već zato što su jednosatvno u potčinjenom položaju“, kaže Avramov.

On navodi da je njegov kolektiv je odlučio da bojkotuje pozive na štrajk, a da je direktorka „stranački činovnik“ i da je postavljena samo s jednim ciljem – da kontroliše kolektiv.

„Usledilo je stranačko zapošljavanje, stranka je pustila pipke u školu, a škola nije imala čak ni zakonom predviđeno skraćivanje časova na 30 minuta. To je krajnje ignorisanje stvarnosti, stanja na terenu i odsustva solidarnosti, a kolege kao da funkcionišu u paralelnom univerzumu“, ocenjuje Avramov.

Navodi da je zbog svega bio izložen neprijatnim scenama i situacijama, prozivkama i ignorisanju.

„Direktorka je vrlo vešto zahteve za obustavom rada predstavila kao vrstu napada na ugled škole, jer smo pozivima na štrajk ’podrivali nastavu’ i buduću egzistenciju naših maturanata, kao da maturanti postoje u nekom svom mehuru koji nema veze sa situacijiom u državi“, zaključuje Avramov.

Pokušaj zastrašivanja

Nela Spasojević nastavnica matematike u Tehničkoj školi Trsetnik je u blokadi od 27. januara, a disciplinki postupak protiv nje je pokrenut zbog „nezakonitog rada ili propuštanja radnji, čime je sprečila ili onemogućila ostvarivanje prava deteta, učenika ili drugog zaposlenog“.

Ona kaže da je direktor škole „pokušao da je zastraši“ tim idsciplinskim postupkom, ali da je umoesto toga još dvoje kolege ušlo u obustavu nastave.

Ipak, oni u jednoj kancelariji oni drže učenicima konsultacije i spremaju ih za prijemne ispite, uz objašnjenje da oni ne ukidaju deci mogućnost da se edukuju, već samo podržavaju studente.

Iako disciplinski postupak protiv nje traje već nekoliko meseci, Spasojević nema nikakvih informacija o tome. Ona misli da se postupak drži otvorenim da bi u jednom trenutku, kada dođe vreme za zaključivanje ocena, poslužio da se na nju izvrši pritisak da odustane od obustave nastave.

Spasojević naglašava da nigde u zakonu ne piše koliko časova u vanrednim okolnostima treba održati, da nigde ne piše da se ocene moraju zaključiti na polugodištu i da je dovoljno na osnovu tri ocene da se zaključi ocena.

„Devedeset odsto škola koje su na polugodištu zaključile ocene učinile su to zbog toga što je Ministarstva prosvete izvršilo pritisak da se prekrši zakon. Ocene u dnevnicima su zaključene tek na početku drugog polugodišta i datumi su falsifikovani. Takođe, ocena po zakonu mora da se zaključi ispred odeljenja, uz obrazloženje, a na tim časovima nije bilo prisutno nijedno dete“, kaže Spasojević.

Ucenjivanje maturanata

Ona naglašava da je njen kolega Avramov iz Bečeja nezakonito suspendovan, jer bi suspenzija imala smisla samo u slučaju fizičkog ili psihičkog maltretiranja dece, dok je Avramov samo u obustavi rada.

„Naša obustava rada je pokrenutra po međunarodnom zakonu o štrajku koji je država potpisala, sa kojim nije usaglašen domaći Zakon o štrajku“, kaže Spasojević.

Ona navodi da je jedno odeljenje maturanata njene škole bilo u blokadi pet nedelja, ali da su oni „ucenjeni da neće završiti četvrti razred ako se ne vrate na nastavu“.

„Pojedine kolege počinju da im se svete i od njih zahtevaju da odgovaraju gradivo koje nisu slušali, jer nije bilo nastavu. Te kolege sa nama koji smo u obustavi uglavnom ne komuniciraju, i gledaju nas sa podozrenjem. Međutim, nas troje koje smo u obustavi primetili smo da nam se deca kojoj nismo predavali javljaju na hodnicima sa nekim sjajem u očima i porukom da nas podržavaju i molbom da razumemo da oni moraju da idu u školu“, navodi Spasojević

Ona ističe da nastavnici obustavom nastave pokazuju učenicima da stoje iza svojih reči i da razume što se mnogo nastavnika i profesora vratilo u nastavu.

„U školama u Srbiji radio 80 odsto žena, a žene koje nisu kao je vrlo je lako uplašiti. S druge strane mnogo prosvetnih radnika ne zna šta po zakonu ima pravo da radi. Proteklih meseci pokazalo je da znanje nije važno. Poslednji dopis Ministarstva prosvete nam daje odrešene ruke da na bilo koji način zaključimo ocene učenicima, jer im jecilj da se školska godina završi, da se zaključe ocene i da se na taj način oslabe studenti, da više nemaju podršku nijednog dela društva. Deca su svesna da Ministarstvo prosvete ne razmišlja o znanju, već samo ocenama“, zaključuje Spasojević.