U manjem delu Ćacilenda, između Skupštine i Predsedništva Srbije, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje pristalica vlasti, uklonjeni su šatori. Iako je park delimično raščišćen, građanima prolaz i dalje nije omogućen

U delu Pionirskog parka, između Doma Narodne skupštine i zgrade Predsedništva, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje pristalica vlasti, uklonjeni su šatori.

Kako javlja reporter „Vremena“, od šatora je oslobođen manji deo parka prema Bulevaru kralja Aleksandra, ali građanima još uvek nije omogućen prolaz.

U Parku bliže Andrićevom Vencu, gde rezidira Aleksandar Vučić, je unutar šireg kruga dvostrukih metalnih ograda podignuta i drvena ograda.

Šatori u ostatku parka i na ulici ispred zgrade parlamenta, su i dalje na tom mestu i tu takođe još uvek nije dozvoljen prolaz.

Prema rečima reportera Vremena, u parku su primetni i stanari ovog fantomskog naselja, pa se čini da se malo toga promenilo u odnosu na situaciju koja je bila do sada.

