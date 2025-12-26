Bista pravde sa terazijama.

Izbori u Visokom savetu tužilaštva

25.decembar 2025. N. M.

Borba za rezultate izbora u VST: Ministar Vujić zabranio elektronsku sednicu

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da nije u skladu sa Poslovnikom o radu Visokog saveta tužilaštva (VST) to što je predsednik Saveta Branko Stamenković zakazao elektronsku sednicu radi odlučivanja o prigovorima podnetim povodom tužilačkih izbora. Preti mu krivičnom prijavom

Rušenje ustavnog poretka

25.decembar 2025. K. S.

Slučaj Dikić: Ustavni poredak, taj nežni cvetić

Od Gorana Pantelića do Aleksandra Dikića, od protesta do pritvora, jedno od najtežih krivičnih dela iz Krivičnog zakonika postalo je rutinska kvalifikacija u politički osetljivim slučajevima