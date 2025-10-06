Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je tek nedavno video snimke na kojima se novosadski odbornik Miša Bačulov pojavljuje tri sata pre pada nadsteršnice Železničke stanice. Bačulov mu odgovara da je to što priča „dno dna”

Više od 11 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu još nema odgovora kako se i zašto obrušila, niti ko je odgovoran za smrt 16 ljudi, pa teorije zavere preplavljuju javnost.

Nova se izrodila u nedelju 5. oktobra kada je u emisiji „Hit tvit” na televiziji „Pink” predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o „novim detaljima”, a prikazan je i snimak na kojem se vidi kako 1. novembra 2024, tri sata pre obrušavanja nadstrešnice, odbornik u Skupštini grada Novog Sada Miša Bačulov šeta ispred Železničke stanice.

Predsednik je video dobio, kako je rekao, tek pre 10 dana, a Bačulova na snimku, posve neutemeljeno, opisao kao „unezverenog”. Providna je bila Vučićeva namera da novosadskog opozicionog odbornika dovede u vezu sa padom nadstrešnice, pa je TV Pink snimak pokazivao bezbroj puta iz različitih uglova. Snimak je još tokom emisije „Hit tvit” postao viralan.

Prelazak zdravorazumskih granica

Bačulov za „Vreme” kaže na to da je predsednik Srbije „postao neuračunljiv”, da “sada prevazilazi sve granice zdravog razuma”.

„Godinu dana pričam o tome da sam tog jutra krenuo vozom za Beograd. I on je sad odjednom došao do saznanja pred 1. novembar kad se zahuktava haos i kada se uplašio šta će se desiti u Novom Sadu. Sad je odjednom odlučio da nas posklanja sve s ulice tako što će da nam nalepi etiketu da smo mi odgovorni”, kaže Bačulov za „Vreme”.

Ponavlja da je više puta govorio o tome da je bio na Železničkoj stanici tog dana.

„Kad god se pričalo o nadstrešnici, govorio sam da sam i ja mogao biti žrtva jer sam neposredno pre toga prošao ispod.”

Upitan da li šta će da uradi nakon Vučićevih insinuacija, kaže da ne zna šta može da uradi, ali da je to „dno dna”.

Jedno od poslednjih gostovanja kada je o tome govorio bilo je pre dve nedelje u podkastu „Iza kulisa” K-013 portala.

Snimak Miše Bačulova na Železničkoj stanici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da „i dalje želi da veruje u zvaničnu verziju tužilaštva zašto je pala nadstrešnica u Novom Sadu”, ali je postavio pitanje zašto su pojedine strukture u državi „krile” snimke tri sata pre pada, na kojima se vidi i političar Miša Bačulov.

„Ne mislim da je on nešto uradio”, rekao je Vučić, ali je postavio pitanje kako su državne institucije već 2. novembra bez veštačenja znale šta se dogodilo, odnosno zašto su neki izuzeli neke snimke sa železničke stanice.

Čitava Vučićeva priča u „Hit tvitu” svodila se na to, da su se svi živi – i policija, i sudstvo i tužilaštvo i državne institicije i školstvo u sklopu „obojene revolucije” bile okomile na njega, ali da ih je on eto sve pobedio.

Etiketiranje

Bačulov je na Instagramu upitao Vučića da li je moguće da ga se toliko boji i da mu toliko smeta, dodavši da „ovo njegovo ludilo prelazi sve granice”.

„Lepio mi je etikete da sam narko-diler i nasilnik, a sada – posle godinu dana, baš pred 1. novembar – odjednom je ‘video’ da sam prošao ispod i objavio da sam potencijalno odgovoran”, konstatovao je Bačulov.

On je upitao Vučića zašto, ako sebe smatra toliko nevinim, nije ispunio zahteve studenata i otvorio dokumentaciju u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu.

Ko je Miša Bačulov?

Bačulov je bio jedan od organizatora protesta u Novom Sadu održanog nekoliko dana posle pada nadstrešnice tokom koga je na Gradsku kuću izlivena cisterna za koju se najpre govorilo da je bila puna fekalija, a kasnije da je bilo reči o zrenjaninskoj vodi. Zbog toga je bio u kućnom pritvoru.

Miša Bačulov (Ronin) je nagrađivani sportista i humanitarac i odbornik u Novom Sadu.

On je treći u svetu u tajladskom boksu, vicešampion Balkana i vlasnik 30 medalja. Godinama je boravio u Češkoj i Holandiji, međutim, takmičarsku karijeru prekinula je povreda ramena nakon čega se vratio u Srbiju i počeo da se bavi trenerskim poslom.

Bačulov je otvorio klub „Ronin Gym” i tada je počeo da obučava nove borce i da se bavi humanitarnim radom.

Do sada je organizovao više od dvadeset humanitarnih turnira „Borbom protiv nasilja”, tokom kojih je prikupljeno više od 30.000 evra, a novac je doniran onima kojima je bio preko potreban.

Rođen je 1982, a borilačkim sportom ozbiljno je počeo da se bavi 2000. godine.

